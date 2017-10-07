Озил может заменить Мату в "Юнайтед"

Хуан Мата и Месут Озил Если "Манчестер Юнайтед" действительно решит подписать полузащитника "Арсенала" Месута Озила, то свое место на "Олд Траффорд" игроку сборной Германии освободит Хуан Мата.

Когда Жозе Моуриньо получил назначение в "Юнайтед" летом прошлого года, сразу же появились слухи, что он может отказаться от услуг Маты, с которым прежде ему не удалось сработаться в "Челси".

Однако Хуан стал важным игроком для Моуриньо на "Олд Траффорд", а в этом сезоне принял участие уже в девяти матчах, продолжая доказывать свою полезность для команды.

Вместе с тем Manchester Evening News ожидает, что именно 29-летний испанец будет принесен в жертву, если Моуриньо решит воссоединиться с Озилом, своим бывшим подопечным по "Реалу".

Как известно, в конце сезона Месут будет доступен свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт с "Арсеналом". По слухам, Озил и сам заинтересован в воссоединении с Моуриньо, поскольку считает, что Жозе поможет ему вывести свою карьеру из застоя.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мата, Озил

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

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  1. cup 07.10.2017 19:24 # cup
    Открыл для себя Daily Discussion на рэддите.

    На сколько же там веселее, чем на фапле. Мелв, короче ты в соло уже не вывозишь. нужен хотяб ещё один пользователь...

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  2. sj606 07.10.2017 19:23 # sj606
    откуда такой бред ....

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  3. van-der-slav 07.10.2017 19:22 # van-der-slav
    норм манчестер ивнинг ньюс собрал на тупости

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  4. paul-shark 07.10.2017 19:20 # paul-shark
    Там леди щ0льси обыграли колбасниц с минимальным счётом.

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  5. dragonishka 07.10.2017 19:20 # dragonishka
    Мата>Озил, але

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  6. fc-zenit 07.10.2017 19:16 # fc-zenit
    Бля как же бомбит от игры сухаряна. До каких пор этот рукожопый копетан будет подводить сборную? Одно дело когда он в ОЛЛС фейлится, бог с ним. Но, cyка, это же сборная! Уйди сам, ё6аный в рот. Пусть Лунев стоит.

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  7. paul-shark 07.10.2017 19:15 # paul-shark
    Мату в ЛФК.

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  8. fc-zenit 07.10.2017 19:07 # fc-zenit
    Пздц акинфейлов говнарь. Все равно 2 плюхи пропустил.

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  9. kos9k 07.10.2017 19:07 # kos9k
    сейчас бы менять Мату на Озила кееек

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  10. stepan-jam-boss 07.10.2017 19:02 # stepan-jam-boss
    Моур иди нахуй. И говно свое в виде Озилов с собой забери. Пздц менять Мату на это говно

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  11. uzi-vuitton 07.10.2017 19:01 # uzi-vuitton
    если уж брать замену мате, то это коке или же гризманна , а не его

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  12. shmit 07.10.2017 19:01 # shmit
    ору бля аве моур

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