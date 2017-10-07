Озил может заменить Мату в "Юнайтед"
Если "Манчестер Юнайтед" действительно решит подписать полузащитника "Арсенала" Месута Озила, то свое место на "Олд Траффорд" игроку сборной Германии освободит Хуан Мата.
Когда Жозе Моуриньо получил назначение в "Юнайтед" летом прошлого года, сразу же появились слухи, что он может отказаться от услуг Маты, с которым прежде ему не удалось сработаться в "Челси".
Однако Хуан стал важным игроком для Моуриньо на "Олд Траффорд", а в этом сезоне принял участие уже в девяти матчах, продолжая доказывать свою полезность для команды.
Вместе с тем Manchester Evening News ожидает, что именно 29-летний испанец будет принесен в жертву, если Моуриньо решит воссоединиться с Озилом, своим бывшим подопечным по "Реалу".
Как известно, в конце сезона Месут будет доступен свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт с "Арсеналом". По слухам, Озил и сам заинтересован в воссоединении с Моуриньо, поскольку считает, что Жозе поможет ему вывести свою карьеру из застоя.
07.10.2017 19:00
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Открыл для себя Daily Discussion на рэддите.
На сколько же там веселее, чем на фапле. Мелв, короче ты в соло уже не вывозишь. нужен хотяб ещё один пользователь...
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откуда такой бред ....
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норм манчестер ивнинг ньюс собрал на тупости
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Там леди щ0льси обыграли колбасниц с минимальным счётом.
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Мата>Озил, але
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Бля как же бомбит от игры сухаряна. До каких пор этот рукожопый копетан будет подводить сборную? Одно дело когда он в ОЛЛС фейлится, бог с ним. Но, cyка, это же сборная! Уйди сам, ё6аный в рот. Пусть Лунев стоит.
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Мату в ЛФК.
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Пздц акинфейлов говнарь. Все равно 2 плюхи пропустил.
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сейчас бы менять Мату на Озила кееек
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Моур иди нахуй. И говно свое в виде Озилов с собой забери. Пздц менять Мату на это говно
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если уж брать замену мате, то это коке или же гризманна , а не его
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ору бля аве моур
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