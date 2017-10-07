Озил может заменить Мату в "Юнайтед"

Если "Манчестер Юнайтед" действительно решит подписать полузащитника "Арсенала" Месута Озила, то свое место на "Олд Траффорд" игроку сборной Германии освободит Хуан Мата.

Когда Жозе Моуриньо получил назначение в "Юнайтед" летом прошлого года, сразу же появились слухи, что он может отказаться от услуг Маты, с которым прежде ему не удалось сработаться в "Челси".



Однако Хуан стал важным игроком для Моуриньо на "Олд Траффорд", а в этом сезоне принял участие уже в девяти матчах, продолжая доказывать свою полезность для команды.



Вместе с тем Manchester Evening News ожидает, что именно 29-летний испанец будет принесен в жертву, если Моуриньо решит воссоединиться с Озилом, своим бывшим подопечным по "Реалу".



Как известно, в конце сезона Месут будет доступен свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт с "Арсеналом". По слухам, Озил и сам заинтересован в воссоединении с Моуриньо, поскольку считает, что Жозе поможет ему вывести свою карьеру из застоя.