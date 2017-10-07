Джек Бутланд сыграет за Англию против Литвы

Джек Бутланд Место в воротах сборной Англии на заключительный матч в отборе к Чемпионату Мира 2018 года займет Джек Бутланд из "Стоука".

За год своей работы с английской сборной Гарет Саутгейт дал четко понять, что Джо Харт является для него первым номером, несмотря на всю критику в адрес голкипера "Вест Хэма".

Однако в воскресенье вечером Харт получит редкую передышку. В выездном матче против Литвы ворота англичан будет защищать 24-летний Бутланд, пропустивший 11 голов в семи матчах Премьер-Лиги этого сезона — на два меньше, чем Джо.

"Джек терпеливо ждал своего шанса, он в хорошей форме. Это хорошая возможность для него проявить себя".

"У нас есть конкуренция на всех позициях, включая вратарскую. В последнем матче Джо был превосходен, но у нас есть другие хорошие голкиперы", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.



Метки Бутланд, сборная Англии, Стоук

Автор foxmcfc   

Дата 07.10.2017 18:00

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  1. mata-hazard 07.10.2017 18:19 # mata-hazard
    Ребята, а сборная украины поедет на ЧМ в России? Где она играть будет и где её болелы будут получать п#*ды?

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  2. melwood-lfc 07.10.2017 18:03 # melwood-lfc
    Жаль, что в свое время не купил его Ливерпуль

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