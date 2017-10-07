Джек Бутланд сыграет за Англию против Литвы

Место в воротах сборной Англии на заключительный матч в отборе к Чемпионату Мира 2018 года займет Джек Бутланд из "Стоука".

За год своей работы с английской сборной Гарет Саутгейт дал четко понять, что Джо Харт является для него первым номером, несмотря на всю критику в адрес голкипера "Вест Хэма".



Однако в воскресенье вечером Харт получит редкую передышку. В выездном матче против Литвы ворота англичан будет защищать 24-летний Бутланд, пропустивший 11 голов в семи матчах Премьер-Лиги этого сезона — на два меньше, чем Джо.



"Джек терпеливо ждал своего шанса, он в хорошей форме. Это хорошая возможность для него проявить себя".



"У нас есть конкуренция на всех позициях, включая вратарскую. В последнем матче Джо был превосходен, но у нас есть другие хорошие голкиперы", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.