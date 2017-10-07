Лучшие голы Премьер-Лиги в сентябре (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сентябре.



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Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 711

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Последние комментарии:




  1. akadam 07.10.2017 17:30 # akadam
    Валенсия
    Мората
    Агуэро

    (ответить)

  2. t1mka 07.10.2017 17:15 # t1mka
    особо не очень голы.
    1 Валенсия
    2 Делф
    3 Де Брюйне

    (ответить)

  3. osivori 07.10.2017 17:09 # osivori
    мората - стрельцовский гол

    (ответить)

  4. melwood-lfc 07.10.2017 17:01 # melwood-lfc
    1. Валенсия
    2. Сане
    3. Агуеро

    (ответить)

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