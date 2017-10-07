Лучшие голы Премьер-Лиги в сентябре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сентябре.
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07.10.2017 17:00
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Последние комментарии:
Валенсия
Мората
Агуэро
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особо не очень голы.
1 Валенсия
2 Делф
3 Де Брюйне
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мората - стрельцовский гол
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1. Валенсия
2. Сане
3. Агуеро
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