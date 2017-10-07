Куман: "Эвертон" играет ниже своего уровня"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман признал, что не оправдал ожиданий на старте сезона, однако все еще надеется наладить ситуацию.

Минувшим летом "ириски" потратили 140 миллионов фунтов на новых игроков, однако в семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги одержали только две победы и сейчас находятся в двух строчках от зоны вылета.



В результате Куман оказался под серьезным давлением, а в прессе появились слухи о его возможном увольнении. Однако Рональд по-прежнему уверен, что ему под силу наладить игру "Эвертона".



"Я принимаю, что каждый волен иметь свое мнение, и я, как тренер, не собираюсь бежать от критики. Мы в "Эвертоне" осознаем, что в данный момент играем ниже своего уровня, а результаты должны быть лучше. Когда я соглашался на переход из "Саутгемптона" в столь амбициозный клуб, то понимал, что окажусь в сложной ситуации, если за инвестициями не последуют результаты".



"Я весьма спокоен насчет этого. Мы с персоналом делаем все возможное, чтобы как можно скорее достичь нужных результатов".



"Кроме того, в Англии я уже говорил, что остаюсь тем же тренером, что и в последние несколько лет, когда мои дела шли хорошо. Я делаю все возможное, чтобы атмосфера в команде была хорошей, и я следую своим принципам", — сообщил Куман De Telegraaf.