Мартинес: "Лукаку повзрослел после перехода в МЮ"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что нападающий Ромелу Лукаку повзрослел после перехода в "Манчестер Юнайтед".
На старте своей карьеры в МЮ бельгиец разразился уже 11 голами: процесс адаптации после перехода из более скромного "Эвертона" занял у Лукаку считанные дни.
По мнению Мартинеса, Ромелу блестяще справляется с ожиданиями, которые на него возложил клуб с "Олд Траффорд". Лукаку просто-напросто повзрослел, уверен Роберто.
"Ромелу начал показывать более зрелую игру и повзрослел сам. Он остается молодым игроком, но легко справился с ожиданиями, которые возложил на него "Манчестер Юнайтед".
"Я вижу, что ему нравится быть в команде, которая почти не имеет права на ошибку. Он ставит перед собой небольшие цели и день за днем их добивается", - цитирует Мартинеса Daily Mirror.
07.10.2017 15:00
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90% голов этой макаки после добивания либо головой
Сам создать ничего не может, очень зависим от партнеров
Тень Дрогбы
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Уже имеет приличный опыт в АПЛ, знает как грузить середнякам.
А пенсы кричат про Морату, но этот лавочник даже до боксинг дэй еще не дожил. Типикал пенсы
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чувак шарит
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