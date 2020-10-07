Мартинес: "Лукаку повзрослел после перехода в МЮ"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что нападающий Ромелу Лукаку повзрослел после перехода в "Манчестер Юнайтед".

На старте своей карьеры в МЮ бельгиец разразился уже 11 голами: процесс адаптации после перехода из более скромного "Эвертона" занял у Лукаку считанные дни.



По мнению Мартинеса, Ромелу блестяще справляется с ожиданиями, которые на него возложил клуб с "Олд Траффорд". Лукаку просто-напросто повзрослел, уверен Роберто.



"Ромелу начал показывать более зрелую игру и повзрослел сам. Он остается молодым игроком, но легко справился с ожиданиями, которые возложил на него "Манчестер Юнайтед".



"Я вижу, что ему нравится быть в команде, которая почти не имеет права на ошибку. Он ставит перед собой небольшие цели и день за днем их добивается", - цитирует Мартинеса Daily Mirror.