Мартинес: "Лукаку повзрослел после перехода в МЮ"

Ромелу Лукаку Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что нападающий Ромелу Лукаку повзрослел после перехода в "Манчестер Юнайтед".

На старте своей карьеры в МЮ бельгиец разразился уже 11 голами: процесс адаптации после перехода из более скромного "Эвертона" занял у Лукаку считанные дни.

По мнению Мартинеса, Ромелу блестяще справляется с ожиданиями, которые на него возложил клуб с "Олд Траффорд". Лукаку просто-напросто повзрослел, уверен Роберто.

"Ромелу начал показывать более зрелую игру и повзрослел сам. Он остается молодым игроком, но легко справился с ожиданиями, которые возложил на него "Манчестер Юнайтед".

"Я вижу, что ему нравится быть в команде, которая почти не имеет права на ошибку. Он ставит перед собой небольшие цели и день за днем их добивается", - цитирует Мартинеса Daily Mirror.




Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор foxmcfc   

Дата 07.10.2017 15:00

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  1. vtp 07.10.2017 15:55 # vtp
    90% голов этой макаки после добивания либо головой
    Сам создать ничего не может, очень зависим от партнеров
    Тень Дрогбы

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  2. fc-oil 07.10.2017 15:51 # fc-oil
    Уже имеет приличный опыт в АПЛ, знает как грузить середнякам.
    А пенсы кричат про Морату, но этот лавочник даже до боксинг дэй еще не дожил. Типикал пенсы

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  3. manutd-20champ 07.10.2017 15:08 # manutd-20champ
    чувак шарит

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