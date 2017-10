Киган советует "Ливерпулю" держаться за Клоппа

Легендарный нападающий "Ливерпуля" Кевин Киган считает, что "красные" должны держаться за главного тренера Юрген Клоппа.

Клопп оказался под ожесточенной критикой после того, как "Ливерпуль" выдал неудачную серию на старте сезона, победив всего в одном матче из последних семи во всех соревнованиях.



Киган считает, что боссы клуба не должны обращать внимание на локальные неудачи. Наоборот, Кевин призывает "Ливерпуль" довериться Клоппу и всячески поддерживать немца.



"Думаю, он отличный тренер и идеально подходит "Ливерпулю". Люди говорят, что по игре в обороне они похожи на мой "Ньюкасл", но вы же знаете: фанаты "Ливерпуля" хотят, чтобы их команда показывала привлекательный футбол".



"Думаю, Клопп из тех тренеров, про которого можно сказать, что он свой. Он не рассуждает загадками и всегда говорит то, что думает. Надеюсь, "Ливерпуль" будет терпелив с ним, потому что он подходящий человек для этой работы", - цитирует Кигана Four Four Two.