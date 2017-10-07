Ингс не думает об уходе из "Ливерпуля"

Многострадальный нападающий "Ливерпуля" Данни Ингс заявил, что не покинет мерсисайдский клуб и намерен доказать свою состоятельность на "Энфилде".

Из-за хронических проблем с коленом 25-летний Ингс не смог продемонстрировать свои лучшие качества после переезда на "Энфилд" летом 2015 года. В этом сезоне на счету Данни всего одно появление - в матче Кубка Лиги с "Лестером".



Тем не менее, Ингс по-прежнему верит в себя и надеется доказать свою состоятельность перед главным тренером Юргеном Клоппом. Покидать "Ливерпуль" в январе Данни не намерен.



"Люди могут сказать, что я полный неудачник, но я все еще верю в себя. Я верю, что смогу заиграть в этой команде и добиться успеха".



"Никто не хочет уходить из клуба калибра и уровня "Ливерпуля". Травмы лишь закалили меня, поэтому в остатке карьеры я выложусь без остатка. Я считаю, что для меня еще есть роль в этом клубе", - цитирует Ингса Sky Sports.