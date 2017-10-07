Ингс не думает об уходе из "Ливерпуля"

Данни Ингс Многострадальный нападающий "Ливерпуля" Данни Ингс заявил, что не покинет мерсисайдский клуб и намерен доказать свою состоятельность на "Энфилде".

Из-за хронических проблем с коленом 25-летний Ингс не смог продемонстрировать свои лучшие качества после переезда на "Энфилд" летом 2015 года. В этом сезоне на счету Данни всего одно появление - в матче Кубка Лиги с "Лестером".

Тем не менее, Ингс по-прежнему верит в себя и надеется доказать свою состоятельность перед главным тренером Юргеном Клоппом. Покидать "Ливерпуль" в январе Данни не намерен.

"Люди могут сказать, что я полный неудачник, но я все еще верю в себя. Я верю, что смогу заиграть в этой команде и добиться успеха".

"Никто не хочет уходить из клуба калибра и уровня "Ливерпуля". Травмы лишь закалили меня, поэтому в остатке карьеры я выложусь без остатка. Я считаю, что для меня еще есть роль в этом клубе", - цитирует Ингса Sky Sports.




Метки Ингс, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 07.10.2017 13:00

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  1. manutd-20champ 07.10.2017 13:37 # manutd-20champ
    второй старич

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  2. melwood-lfc 07.10.2017 13:21 # melwood-lfc
    ебучий нахлебник
    какой же он никчемный
    даже в товарняках себя не показывал должным образом
    надеюсь зимой спихнем в аренду и летом сольем

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  3. electric 07.10.2017 13:18 # electric
    Пшол вооооооооон.

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