Фил Невилл рекомендует Моуриньо сосредоточиться на Премьер-Лиге

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рекомендовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сосредоточиться на возвращении титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Выиграв Премьер-Лигу в 2013 году перед уходом сэра Алекса Фергюсона на пенсию, с тех пор "Юнайтед" пока реально не боролся за титул.



Однако этот сезон "дьяволы" начали настолько уверенно, что о них снова заговорили как о претенденте на титул. Невилл считает, что Жозе должен бросить все силы на Премьер-Лигу.



"В данный момент Премьер-Лига важнее для "Манчестер Юнайтед", чем Лига Чемпионов. Сложилось впечатление, что после ухода на пенсию сэра Алекса на шее клуба стала затягиваться петля из-за того, что они не могут выиграть Премьер-Лигу, и позади еще один год".



"Когда я пробился в первую команду, мы 26 лет не выигрывали титул. Клуб не хотел, чтобы эта пропасть росла и росла, поэтому бросил все силы на чемпионат".



"Думаю, стартовой пропастью для Жозе в прошлом году были трофеи, но теперь ему по-настоящему важно вернуть титул Премьер-Лиги. Думаю, "Юнайтед" захочет выиграть Премьер-Лигу сильнее, чем Лигу Чемпионов", — цитирует Невилла Daily Star.