Киоун: "Рэшфорд станет игроком топ-уровня"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что игра на позиции вингера не помешает нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду вырасти в игрока топ-уровня.

С появлением на "Олд Траффорд" Ромелу Лукаку 19-летний Рэшфорд вынужден довольствоваться игрой на фланге. То же самое происходит и в сборной Англии, где действовать на острие атак Маркусу не позволяет находящийся в великолепной форме Харри Кейн.



Многие считают, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо впустую расходует талант Рэшфорда, ставя того на край, однако Киоун не видит здесь никаких проблем и считает, что в Россию следующим летом Маркус должен поехать именно как вингер.



"Мне нравится, как Маркус Рэшфорд идет в обыгрыш и создает защитникам сложности. Все лучшие игроки — Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Лионель Месси — начинали вингерами, и Рэшфорду просто нужно немного почаще смешаться в центр, раскрывая себя, когда он покидает бровку".



"Думаю, он станет игроком топ-уровня, и тренеры не будут слишком долго зациклены на том, чтобы ставить его только на фланг. Во время же Чемпионата Мира его единственной позицией должен быть левый фланг", — сообщил Киоун Daily Mail.