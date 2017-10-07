Киоун: "Рэшфорд станет игроком топ-уровня"

Маркус Рэшфорд Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что игра на позиции вингера не помешает нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду вырасти в игрока топ-уровня.

С появлением на "Олд Траффорд" Ромелу Лукаку 19-летний Рэшфорд вынужден довольствоваться игрой на фланге. То же самое происходит и в сборной Англии, где действовать на острие атак Маркусу не позволяет находящийся в великолепной форме Харри Кейн.

Многие считают, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо впустую расходует талант Рэшфорда, ставя того на край, однако Киоун не видит здесь никаких проблем и считает, что в Россию следующим летом Маркус должен поехать именно как вингер.

"Мне нравится, как Маркус Рэшфорд идет в обыгрыш и создает защитникам сложности. Все лучшие игроки — Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Лионель Месси — начинали вингерами, и Рэшфорду просто нужно немного почаще смешаться в центр, раскрывая себя, когда он покидает бровку".

"Думаю, он станет игроком топ-уровня, и тренеры не будут слишком долго зациклены на том, чтобы ставить его только на фланг. Во время же Чемпионата Мира его единственной позицией должен быть левый фланг", — сообщил Киоун Daily Mail.



Метки Киоун, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 11:00

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  1. januzaj00 07.10.2017 11:58 # januzaj00
    Уже как год топ

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  2. fc-zenit 07.10.2017 11:08 # fc-zenit
    Так же и про анусая считали, и про депая...

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  3. mr-terry 07.10.2017 11:00 # mr-terry
    черный джанузай

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