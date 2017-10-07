Дармиан считает, что Де Хеа лучше, чем Буффон

Давид Де Хеа и Маттео Дармиан Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан считает, что в данный момент его одноклубник Давид Де Хеа является более классным голкипером, чем Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса".

Великолепно отыграв прошлый сезон, в этой кампании Де Хеа продолжает демонстрировать высочайший уровень игры — в восьми проведенных матчах Давиду шесть раз удалось сохранить свои ворота на замке.

Дармиан считает, что в данный момент по уровню вратарской игры никто в мире не может сравниться с Де Хеа — даже великий Буффон, с которым Маттео довелось вместе выступать за сборную Италии.

"Я очень хорошо знаю Давида и думаю, что в данный момент он является лучшим голкипером мира. Он очень важен для нас, а его сейв против "Стоука" (после удара Хесе Родригеса) был невероятен".

"Думаю, Джанлуиджи является лучшим голкипером всех времен. Он тоже славный малый. Поэтому мне повезло поиграть с двумя такими голкиперами".

"Конечно, они близки по мастерству. Сложно сказать, кто из них лучше. Думаю, Давид — лучший голкипер в мире, а Джанлуиджи — лучший голкипер всех времен".

"Думаю, они похожи, потому что они очень сильны и совершают хорошие сейвы. Кроме того, у них очень хорошие характеры", — цитирует Дармиана Daily Star.



Метки Буффон, Дармиан, Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 10:00

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  1. imfake 07.10.2017 10:54 # imfake
    в открытую лимонит Буффону сравнивая с Давидом

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  2. mancunia-planet 07.10.2017 10:43 # mancunia-planet
    он уже в АМ сопляком был лучше Буффонища, и вообще Жанлуижи на протяжении своей карьеры не всегда был самым самым, были и сильнее него воротники

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  3. andros13 07.10.2017 10:34 # andros13
    Даже в лучшие годы Буффона Де Хеа сегодняшний был бы не хуже

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  4. reservoir-dog 07.10.2017 10:31 # reservoir-dog
    Буффон уже сдает. Прямо сейчас конечно Де Хеа лучше

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  5. januzaj00 07.10.2017 10:31 # januzaj00
    Де хеа надо с Нойером сравнивать, а не с переоцененной старикашкой

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  6. alienripley 07.10.2017 10:15 # alienripley
    ДеХея по мне самый лучший кипер в мире на данный момент

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  7. mr-tsoy 07.10.2017 10:08 # mr-tsoy
    подлизывается чтобы остаться&#128527;

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