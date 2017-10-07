Дармиан считает, что Де Хеа лучше, чем Буффон
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан считает, что в данный момент его одноклубник Давид Де Хеа является более классным голкипером, чем Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса".
Великолепно отыграв прошлый сезон, в этой кампании Де Хеа продолжает демонстрировать высочайший уровень игры — в восьми проведенных матчах Давиду шесть раз удалось сохранить свои ворота на замке.
Дармиан считает, что в данный момент по уровню вратарской игры никто в мире не может сравниться с Де Хеа — даже великий Буффон, с которым Маттео довелось вместе выступать за сборную Италии.
"Я очень хорошо знаю Давида и думаю, что в данный момент он является лучшим голкипером мира. Он очень важен для нас, а его сейв против "Стоука" (после удара Хесе Родригеса) был невероятен".
"Думаю, Джанлуиджи является лучшим голкипером всех времен. Он тоже славный малый. Поэтому мне повезло поиграть с двумя такими голкиперами".
"Конечно, они близки по мастерству. Сложно сказать, кто из них лучше. Думаю, Давид — лучший голкипер в мире, а Джанлуиджи — лучший голкипер всех времен".
"Думаю, они похожи, потому что они очень сильны и совершают хорошие сейвы. Кроме того, у них очень хорошие характеры", — цитирует Дармиана Daily Star.
07.10.2017 10:00
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Последние комментарии:
в открытую лимонит Буффону сравнивая с Давидом
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он уже в АМ сопляком был лучше Буффонища, и вообще Жанлуижи на протяжении своей карьеры не всегда был самым самым, были и сильнее него воротники
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Даже в лучшие годы Буффона Де Хеа сегодняшний был бы не хуже
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Буффон уже сдает. Прямо сейчас конечно Де Хеа лучше
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Де хеа надо с Нойером сравнивать, а не с переоцененной старикашкой
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ДеХея по мне самый лучший кипер в мире на данный момент
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подлизывается чтобы остаться😏
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