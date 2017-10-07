Дармиан считает, что Де Хеа лучше, чем Буффон

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан считает, что в данный момент его одноклубник Давид Де Хеа является более классным голкипером, чем Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса".

Великолепно отыграв прошлый сезон, в этой кампании Де Хеа продолжает демонстрировать высочайший уровень игры — в восьми проведенных матчах Давиду шесть раз удалось сохранить свои ворота на замке.



Дармиан считает, что в данный момент по уровню вратарской игры никто в мире не может сравниться с Де Хеа — даже великий Буффон, с которым Маттео довелось вместе выступать за сборную Италии.



"Я очень хорошо знаю Давида и думаю, что в данный момент он является лучшим голкипером мира. Он очень важен для нас, а его сейв против "Стоука" (после удара Хесе Родригеса) был невероятен".



"Думаю, Джанлуиджи является лучшим голкипером всех времен. Он тоже славный малый. Поэтому мне повезло поиграть с двумя такими голкиперами".



"Конечно, они близки по мастерству. Сложно сказать, кто из них лучше. Думаю, Давид — лучший голкипер в мире, а Джанлуиджи — лучший голкипер всех времен".



"Думаю, они похожи, потому что они очень сильны и совершают хорошие сейвы. Кроме того, у них очень хорошие характеры", — цитирует Дармиана Daily Star.