Джонджо Шелви сломал руку, разнимая одноклубников

Джонджо Шелви Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви сломал руку, разнимая драку двух своих партнеров по команде на тренировке.

В минувший четверг на тренировочной базе "Ньюкасла" случился неординарный инцидент. Мотивируя своего товарища во время занятия, капитан "сорок" Джамаал Ласселлс несколько раз назвал Мохамеда Диаме "ленивым".

30-летний сенегалец негативно воспринял слова своего более молодого товарища, и после обмена оскорблениями полез в драку. Пытаясь помирить двух игроков, Шелви оказался под перекрестным огнем и в результате повредил свою левую руку.

Как сообщает Daily Mail, позже доктора диагностировали у Джонджо, недавно вернувшегося после дисквалификации, перелом. Теперь Шелви тренируется в бандаже на руке, но должен быть готов к матчу против "Саутгемптона" после международного перерыва.

Что касается Ласселлса, то спустя 24 часа после этого инцидента он заключил с "Ньюкаслом" новый контракт на шесть лет.



Метки Ньюкасл, травмы, Шелви

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. citylife 07.10.2017 10:08 # citylife
    Кому он рука сломал я непонел? Капетану? Даун чтоле?

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  2. ravi 07.10.2017 09:58 # ravi
    найс атмосфера в ньюкасле. Владелец похуист, тренер вечно чем то недоволен, у игроков на поле дисциплины нет, так еще и друг другу морды бьют на тренировках, а страдают те кто эпизоду не причастен

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  3. acupoftea 07.10.2017 09:03 # acupoftea
    Просто топ

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