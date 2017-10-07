Джонджо Шелви сломал руку, разнимая одноклубников

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви сломал руку, разнимая драку двух своих партнеров по команде на тренировке.

В минувший четверг на тренировочной базе "Ньюкасла" случился неординарный инцидент. Мотивируя своего товарища во время занятия, капитан "сорок" Джамаал Ласселлс несколько раз назвал Мохамеда Диаме "ленивым".



30-летний сенегалец негативно воспринял слова своего более молодого товарища, и после обмена оскорблениями полез в драку. Пытаясь помирить двух игроков, Шелви оказался под перекрестным огнем и в результате повредил свою левую руку.



Как сообщает Daily Mail, позже доктора диагностировали у Джонджо, недавно вернувшегося после дисквалификации, перелом. Теперь Шелви тренируется в бандаже на руке, но должен быть готов к матчу против "Саутгемптона" после международного перерыва.



Что касается Ласселлса, то спустя 24 часа после этого инцидента он заключил с "Ньюкаслом" новый контракт на шесть лет.