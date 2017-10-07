Джонджо Шелви сломал руку, разнимая одноклубников
Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви сломал руку, разнимая драку двух своих партнеров по команде на тренировке.
В минувший четверг на тренировочной базе "Ньюкасла" случился неординарный инцидент. Мотивируя своего товарища во время занятия, капитан "сорок" Джамаал Ласселлс несколько раз назвал Мохамеда Диаме "ленивым".
30-летний сенегалец негативно воспринял слова своего более молодого товарища, и после обмена оскорблениями полез в драку. Пытаясь помирить двух игроков, Шелви оказался под перекрестным огнем и в результате повредил свою левую руку.
Как сообщает Daily Mail, позже доктора диагностировали у Джонджо, недавно вернувшегося после дисквалификации, перелом. Теперь Шелви тренируется в бандаже на руке, но должен быть готов к матчу против "Саутгемптона" после международного перерыва.
Что касается Ласселлса, то спустя 24 часа после этого инцидента он заключил с "Ньюкаслом" новый контракт на шесть лет.
07.10.2017 09:00
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Последние комментарии:
Кому он рука сломал я непонел? Капетану? Даун чтоле?
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найс атмосфера в ньюкасле. Владелец похуист, тренер вечно чем то недоволен, у игроков на поле дисциплины нет, так еще и друг другу морды бьют на тренировках, а страдают те кто эпизоду не причастен
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Просто топ
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