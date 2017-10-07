В "Тоттенхэме" уверены, что Алли подпишет новый контракт
"Тоттенхэм" уверен, что полузащитник Деле Алли подпишет новый контракт с клубом, несмотря на то, что в данный момент игрок находится в процессе смены агентов.
После нескольких лет сотрудничества с Робом Сегалом талантливый футболист решил обзавестись новым представителем. Персона Алли привлекла интерес самых известных агентств, а также лично Жорже Мендеша и Мино Райолы.
То обстоятельство, что 21-летний игрок сборной Англии решил сменить агента, породило слухи, что у "шпор" могут возникнуть проблемы с согласованием нового контракта для Деле. Однако в Северном Лондоне не переживают на этот счет.
Свой действующий контракт на шесть лет Алли заключил в сентябре прошлого года, однако с тех пор Деле добился значительного прогресса и вполне заслужил прибавку к своей зарплате в 50 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает The Telegraph, в "Тоттенхэме" готовы перевести Алли в число самых высокооплачиваемых игроков команды Маурисио Почеттино. Деле вправе рассчитывать, что его зарплата вырастет до 80 тыс. фунтов в неделю.
В данный момент "шпоры" готовят свое предложение и надеются, что Деле его примет до того, как обзаведется новым агентом, чего в свою очередь может случиться не раньше Чемпионата Мира в России следующим летом.
07.10.2017 08:00
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Хорошо было бы , если продлил . Но в современных реалиях , и тем более с такими кровососами , как Райола и Мендеш , 80 тысяч - издевательство. Вряд ли согласится. Как бы не упустили пол состава . Тоби , Деле , кто следующий ?!
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