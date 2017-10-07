Ибрагимович возвращается к занятиям на базе "Юнайтед"
К концу этого месяца реабилитация нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича после операции на колене выйдет на финишную прямую.
Напомним, в мае Ибрагимович перенес в США операцию на связках колена. Позже Златан вернулся в Манчестер, где заключил новый однолетний контракт с "красными дьяволами" и был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
Как сообщает ESPN, в последние недели Ибрагимович неоднократно посещал тренировочную базу "Юнайтед", однако его появления в Каррингтоне носили эпизодичный характер, поскольку основную работу Златан выполняет под присмотром персонального доктора.
Однако к концу октября все изменится. По информации издания, Ибрагимович полностью перейдет под наблюдение медицинского штаба "дьяволов" и будет приезжать на базу на ежедневной основе.
Таким образом, 36-летний швед, забивший 28 голов в 46 матчах прошлого сезона, перейдет к заключительной стадии своей реабилитации, а после индивидуальных тренировок приступит к занятиям в общей группе.
Прежде главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо говорил, что рассчитывает на Ибрагимовича только после Нового года, однако Златан был заявлен на Лигу Чемпионов, и это может означать, что целью ветерана является заключительный матч группового этапа против ЦСКА на "Олд Траффорд" 5 декабря.
07.10.2017 07:00
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Последние комментарии:
А какой в мю может быть уровень защитников? Высокий уровень. Там по блату не берут.
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А че хуевый уровень защитников у МЮ? Вы уже определитесь какой у вас там уровень игроков. А то все охуительные такие, а чуть что начинаете про уровень защитников рассказывать. Нормальный уровень защитников, не надо ля ля.
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Де Хеа отличный вратарь, но Куртуа чуть покруче будет. Чемпионство Атлетико Мадрид, там он такой сезон выдал, что ебанешься. И в ЛЧ до финала дошли и Челси прошли из-за него тогда тащил все, что можно и нельзя. Из-за него даже Чеха пришлось попросить, что еще говорить. Он с возрастом станет как Ван дер Сар, они и похожи чем-то.
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Ладно нахуй он всрался Ибрагимович. Вот статистика вратарей АПЛ сезон 2016/2017. Де Хеа МЮ игр 35 пропущено мячей 29. Куртуа Челси игр 36 пропущено мячей 26. Кто тут чья тень? Прежде чем что-то говорить не ленитесь читайте в интернете все есть. Сыграл больше пропустил меньше и идите нахуй. Все остальное это просто ваша болтовня.
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