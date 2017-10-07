Ибрагимович возвращается к занятиям на базе "Юнайтед"

К концу этого месяца реабилитация нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича после операции на колене выйдет на финишную прямую.

Напомним, в мае Ибрагимович перенес в США операцию на связках колена. Позже Златан вернулся в Манчестер, где заключил новый однолетний контракт с "красными дьяволами" и был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



Как сообщает ESPN, в последние недели Ибрагимович неоднократно посещал тренировочную базу "Юнайтед", однако его появления в Каррингтоне носили эпизодичный характер, поскольку основную работу Златан выполняет под присмотром персонального доктора.



Однако к концу октября все изменится. По информации издания, Ибрагимович полностью перейдет под наблюдение медицинского штаба "дьяволов" и будет приезжать на базу на ежедневной основе.



Таким образом, 36-летний швед, забивший 28 голов в 46 матчах прошлого сезона, перейдет к заключительной стадии своей реабилитации, а после индивидуальных тренировок приступит к занятиям в общей группе.



Прежде главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо говорил, что рассчитывает на Ибрагимовича только после Нового года, однако Златан был заявлен на Лигу Чемпионов, и это может означать, что целью ветерана является заключительный матч группового этапа против ЦСКА на "Олд Траффорд" 5 декабря.