Ибрагимович возвращается к занятиям на базе "Юнайтед"

Златан Ибрагимович К концу этого месяца реабилитация нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича после операции на колене выйдет на финишную прямую.

Напомним, в мае Ибрагимович перенес в США операцию на связках колена. Позже Златан вернулся в Манчестер, где заключил новый однолетний контракт с "красными дьяволами" и был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

Как сообщает ESPN, в последние недели Ибрагимович неоднократно посещал тренировочную базу "Юнайтед", однако его появления в Каррингтоне носили эпизодичный характер, поскольку основную работу Златан выполняет под присмотром персонального доктора.

Однако к концу октября все изменится. По информации издания, Ибрагимович полностью перейдет под наблюдение медицинского штаба "дьяволов" и будет приезжать на базу на ежедневной основе.

Таким образом, 36-летний швед, забивший 28 голов в 46 матчах прошлого сезона, перейдет к заключительной стадии своей реабилитации, а после индивидуальных тренировок приступит к занятиям в общей группе.

Прежде главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо говорил, что рассчитывает на Ибрагимовича только после Нового года, однако Златан был заявлен на Лигу Чемпионов, и это может означать, что целью ветерана является заключительный матч группового этапа против ЦСКА на "Олд Траффорд" 5 декабря.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 07.10.2017 07:47 # golokante
    А какой в мю может быть уровень защитников? Высокий уровень. Там по блату не берут.

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  2. golokante 07.10.2017 07:44 # golokante
    А че хуевый уровень защитников у МЮ? Вы уже определитесь какой у вас там уровень игроков. А то все охуительные такие, а чуть что начинаете про уровень защитников рассказывать. Нормальный уровень защитников, не надо ля ля.

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  3. golokante 07.10.2017 07:37 # golokante
    Де Хеа отличный вратарь, но Куртуа чуть покруче будет. Чемпионство Атлетико Мадрид, там он такой сезон выдал, что ебанешься. И в ЛЧ до финала дошли и Челси прошли из-за него тогда тащил все, что можно и нельзя. Из-за него даже Чеха пришлось попросить, что еще говорить. Он с возрастом станет как Ван дер Сар, они и похожи чем-то.

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  4. golokante 07.10.2017 07:22 # golokante
    Ладно нахуй он всрался Ибрагимович. Вот статистика вратарей АПЛ сезон 2016/2017. Де Хеа МЮ игр 35 пропущено мячей 29. Куртуа Челси игр 36 пропущено мячей 26. Кто тут чья тень? Прежде чем что-то говорить не ленитесь читайте в интернете все есть. Сыграл больше пропустил меньше и идите нахуй. Все остальное это просто ваша болтовня.

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