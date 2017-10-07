Сборная Англии остановится под Санкт-Петербургом на время ЧМ-2018

Сборная Англии определилась со своей базой на время проведения Чемпионата Мира 2018 года в России, решив разбить лагерь в поселке Репино Ленинградской области, что находится менее чем в часе езды от Санкт-Петербурга.

Обыграв в четверг вечером Словению со счетом 1:0, сборная Англии досрочно завоевала первое место в своей отборочной группе и гарантировала себе участие на турнире в России следующим летом. Таким образом, теперь FA может утвердить заранее подготовленный план по подготовке к мировому первенству.



За последние месяцы чиновники Ассоциации и лично главный тренер англичан Гарет Саутгейт неоднократно побывали в России, просмотрев целый ряд тренировочных баз и отелей, предложенных страной-хозяйкой.



Как сообщает The Telegraph, в конце концов Саутгейт остановил свой выбор на загородном клубе ForRestMix в Репино. Таким образом, Гарет последовал примеру своего предшественника Роя Ходжсона, при котором на время Евро-2016 сборная Англии поселилась в Шантийи — маленьком городке поблизости огромного мегаполиса, Парижа.



Англичане забронировали все 107 номеров отеля. Помимо непосредственно игроков, тренерского штаба и персонала в Репино будут жить и жены с подругами, которых Саутгейт разрешил своим футболистам взять на турнир. А вот тренироваться команда будет в соседнем Зеленогорске.



"Для меня важнее всего, что база будет эксклюзивно наша. Это даст игрокам возможность расслабиться. Это важно, и я хочу чтобы они были рядом со своими семьями в правильные моменты".



"Тренировочные базы не выигрывают турниры. Обстановка может сыграть свою роль, но победы достигаются за счет технических и тактических навыков. Думаю, у нас получится лагерь, где игрокам понравится работать. Это будет великолепный жизненный опыт, учитывая ту атмосферу, частью которой они станут. Понаблюдав за Кубком Конфедераций, я думаю, что Чемпионат Мира в России пройдет по-настоящему хорошо", — сообщил Саутгейт.