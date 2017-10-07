Куртуа задумывается о переходе в "Реал"

Тибо Куртуа Голкипер Тибо Куртуа не спешит подписывать новый контракт с "Челси" и все еще задумывается о возвращении в Испанию, где в его услугах заинтересован "Реал".

Лишь на текущей неделе в прессе появилась информация, что продление сотрудничества с Куртуа является одним из приоритетов для руководства "синих", наряду с новым контрактом для его партнера по сборной Бельгии Эдена Азара.

В отличие от Азара, действующее соглашение Куртуа истекает уже в конце следующего сезона, что подогревает спекуляции относительно возможного ухода 25-летнего голкипера со "Стэмфорд Бридж".

Как утверждает Marca, Тибо счастлив в Англии и горд выступать за клуб, который обратил на него внимание в юном возрасте, и с которым он уже дважды выиграл Премьер-Лигу. Но в то же время Куртуа открыт к идее вернуться в Испанию, где он с успехом провел три сезона на правах аренды за "Атлетико".

По информации издания, недавно "Реал" в очередной раз вышел на контакт с Тибо и подтвердил, что все еще заинтересован в его услугах. В случае переезда на "Сантьяго Бернабеу" Куртуа сможет сместить Кейлора Наваса в роли первого номера "сливочных".

Ожидается, что теперь Куртуа возьмет некоторое время на размышления своего будущего. Если до следующего лета Тибо так и не согласился на новую сделку с "Челси", это может подтолкнуть лондонский клуб к продаже бельгийского голкипера.



Метки Куртуа, Реал, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2017 05:55

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Последние комментарии:




  1. golokante 07.10.2017 06:39 # golokante
    Сколько игрока не корми он все равно в Реал смотрит.

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  2. second005 07.10.2017 06:33 # second005
    Подпишет новый контракт, все нормально будет.

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  3. reservoir-dog 07.10.2017 06:29 # reservoir-dog
    Кому нужна эта тень Де Хеа

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  4. fc-man-un-1878 07.10.2017 05:59 # fc-man-un-1878
    крысы бегут с тонущего кораля

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