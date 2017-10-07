Куртуа задумывается о переходе в "Реал"

Голкипер Тибо Куртуа не спешит подписывать новый контракт с "Челси" и все еще задумывается о возвращении в Испанию, где в его услугах заинтересован "Реал".

Лишь на текущей неделе в прессе появилась информация, что продление сотрудничества с Куртуа является одним из приоритетов для руководства "синих", наряду с новым контрактом для его партнера по сборной Бельгии Эдена Азара.



В отличие от Азара, действующее соглашение Куртуа истекает уже в конце следующего сезона, что подогревает спекуляции относительно возможного ухода 25-летнего голкипера со "Стэмфорд Бридж".



Как утверждает Marca, Тибо счастлив в Англии и горд выступать за клуб, который обратил на него внимание в юном возрасте, и с которым он уже дважды выиграл Премьер-Лигу. Но в то же время Куртуа открыт к идее вернуться в Испанию, где он с успехом провел три сезона на правах аренды за "Атлетико".



По информации издания, недавно "Реал" в очередной раз вышел на контакт с Тибо и подтвердил, что все еще заинтересован в его услугах. В случае переезда на "Сантьяго Бернабеу" Куртуа сможет сместить Кейлора Наваса в роли первого номера "сливочных".



Ожидается, что теперь Куртуа возьмет некоторое время на размышления своего будущего. Если до следующего лета Тибо так и не согласился на новую сделку с "Челси", это может подтолкнуть лондонский клуб к продаже бельгийского голкипера.