Байи: "В "Юнайтед" никому не гарантировано место в старте"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заявил, что в его команде нет игроков, кому было бы гарантировано место в стартовом составе.

В разные периоды работы с разными командами нынешний тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо признавал наличие у него неприкасаемых игроков — таковым на старте этого сезона казался и сам Байи.



Эрик сыграл каждую минуту первых шести матчей нового сезона Премьер-Лиги, но в седьмом — против "Кристал Пэлас" в прошлый уикен" — внезапно не принял участие. Тогда Моуриньо объяснил отсутствие 23-летнего ивуарийца "усталостью", однако Байи не имеет никаких возражений.



"Конкуренция очень важна для нас (защитников), важна для команды, важна для тренера. Конкуренцию ощущаем и мы сами, поэтому мы всегда должны прибавлять, и я не думаю, что кто-либо в этой команде может рассчитывать на автоматическое попадание в состав".



"У меня хорошие отношения с Филом (Джонсон) и с двумя другими защитниками, Виктором Линделефом и Крисом Смоллингом, хотя у нас пока не было возможности сыграть вместе".



"На мой взгляд, это нормальная ситуация, потому что нас четверо, и каждый готов выжать максимум из тех возможностей, которые нам дает тренер. Обороняться как можно лучше и пропускать меньше голов — это цель для всех нас", — сообщил Байи United Review.