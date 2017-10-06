"Юнайтед" следит за Дрисом Мертенсом

Бывший спортивный директор "Наполи" Пьерпаоло Марино заявил, что "Манчестер Юнайтед" внимательно следит за нападающим неаполитанского клуба Дрисом Мертенсом.

Лишь недавно пресса сообщала, что минувшим летом Мертенсом интересовался "Арсенал". Утверждалось, что "канониры" могут вернуться за Дрисом следующим летом.



Однако в борьбе за 30-летнего игрока сборной Бельгии, чей трансфер можно выкупить за 25 миллионов фунтов, "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Юнайтед".



"Похоже, что 28 миллионов евро — невысокая цена, несмотря на то, что ему уже 30. Оказывается, что "Юнайтед" очень внимательно за ним наблюдает", — сообщил Марино Calcio Mercato.