Facebook намекает на интерес к трансляциям матчей Премьер-Лиги

Facebook Директор Facebook по работе со спортивными партнерами Дэн Рид намекнул, что его компания заинтересована в покупке прав на трансляцию матчей Премьер-Лиги.

В прошлом месяце пресса сообщала о том, что желание транслировать матчи для своей аудитории выразила американская компания Amazon.

Однако конкуренцию традиционным вещателям BT и Sky Sports за следующий трехлетний контракт Премьер-Лиги по трансляциям могут составить некоторые другие гиганты диджитал-индустрии, помимо Amazon. Речь идет о Google, Netflix — а также Facebook.

"Премьер-Лига — очень важный партнер для нас, мы работаем с ними в очень тесном контакте. Однако было бы преждевременно спекулировать о том, можем ли мы приобрести права — пока еще слишком рано, и заявки даже не начали принимать", — цитирует Рида The Independent.



Метки Facebook, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2017 21:00

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  1. melwood-lfc 06.10.2017 21:05 # melwood-lfc
    скай с бт все равно не отпустят такой проект через пару лет

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