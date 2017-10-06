Facebook намекает на интерес к трансляциям матчей Премьер-Лиги

Директор Facebook по работе со спортивными партнерами Дэн Рид намекнул, что его компания заинтересована в покупке прав на трансляцию матчей Премьер-Лиги.

В прошлом месяце пресса сообщала о том, что желание транслировать матчи для своей аудитории выразила американская компания Amazon.



Однако конкуренцию традиционным вещателям BT и Sky Sports за следующий трехлетний контракт Премьер-Лиги по трансляциям могут составить некоторые другие гиганты диджитал-индустрии, помимо Amazon. Речь идет о Google, Netflix — а также Facebook.



"Премьер-Лига — очень важный партнер для нас, мы работаем с ними в очень тесном контакте. Однако было бы преждевременно спекулировать о том, можем ли мы приобрести права — пока еще слишком рано, и заявки даже не начали принимать", — цитирует Рида The Independent.