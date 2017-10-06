"Юнайтед" может вернуться за Перишичем в конце сезона
Не сумев приобрести вингера "Интера" Ивана Перишича минувшим летом, "Манчестер Юнайтед" может вернуться за игроком в конце сезона.
Минувшим летом "красные дьяволы" на протяжении нескольких недель пытались согласовать стоимость игрока сборной Хорватии, но все тщетно. А вскоре после окончания летнего трансферного окна Иван заключил с "Интером" новый пятилетний контракт.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, новое соглашение Перишича с "Интером" содержит пункт об отступных в 53.5 миллионов фунтов. Это обстоятельство позволяет Ивану надеяться, что "Юнайтед" вернется за ним в конце сезона.
Чтобы заставить "дьяволов" заплатить такие деньги следующим летом, Перишичу нужно по-настоящему великолепно провести этот сезон, ведь уже в феврале Иван отметит свое 29-летие, а главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо пока может быть вполне доволен Маркусом Рэшфордом и Антони Мартиалем.
06.10.2017 20:00
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Рэшфорд
Марсьяль
...
29 лет
53 ляма фунтов
Кто вообще поверит в этот откровенный бред?
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