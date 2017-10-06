"Юнайтед" может вернуться за Перишичем в конце сезона

Иван Перишич Не сумев приобрести вингера "Интера" Ивана Перишича минувшим летом, "Манчестер Юнайтед" может вернуться за игроком в конце сезона.

Минувшим летом "красные дьяволы" на протяжении нескольких недель пытались согласовать стоимость игрока сборной Хорватии, но все тщетно. А вскоре после окончания летнего трансферного окна Иван заключил с "Интером" новый пятилетний контракт.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, новое соглашение Перишича с "Интером" содержит пункт об отступных в 53.5 миллионов фунтов. Это обстоятельство позволяет Ивану надеяться, что "Юнайтед" вернется за ним в конце сезона.

Чтобы заставить "дьяволов" заплатить такие деньги следующим летом, Перишичу нужно по-настоящему великолепно провести этот сезон, ведь уже в феврале Иван отметит свое 29-летие, а главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо пока может быть вполне доволен Маркусом Рэшфордом и Антони Мартиалем.



Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 450

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andros13 06.10.2017 21:09 # andros13
    Рэшфорд
    Марсьяль
    ...
    29 лет
    53 ляма фунтов

    Кто вообще поверит в этот откровенный бред?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: