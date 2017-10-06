Озил покинул лазарет "Арсенала"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил покинул лазарет "канониров" наряду с полузащитником Франсисом Кокленом и нападающим Данни Уэлбеком.

Напомним, что после возвращения из сборной Германии в начале сентября Озил получил повреждение на тренировке. За прошедшее с тех пор время Месут отыграл всего 8 минут - в матче против "Вест Бромвича" 25 сентября.

Как стало известно Daily Mirror, восстановление немца, наконец, подошло к концу, и в понедельник Озил присоединиться к занятиям в общей группе.

Наряду с Месутом вернулись в строй Уэлбек и Коклен. Первый отсутствовал из-за растяжения паха, второй - из-за травмы подколенного сухожилия. Все трое должны сыграть в матче Премьер-Лиги с "Уотфордом" на следующей неделе.




Метки Арсенал, Коклен, Озил, Уэлбек

Автор foxmcfc   

Дата 06.10.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 319

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  1. chr1s8rown 06.10.2017 19:42 # chr1s8rown
    как ж он постарел .
    был красавчиком

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  2. monsieurgood 06.10.2017 19:02 # monsieurgood
    лазарет "Арсенал"

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  3. element-ekb 06.10.2017 19:02 # element-ekb
    Не увидел слово "лазарет"

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