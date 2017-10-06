Озил покинул лазарет "Арсенала"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил покинул лазарет "канониров" наряду с полузащитником Франсисом Кокленом и нападающим Данни Уэлбеком.

Напомним, что после возвращения из сборной Германии в начале сентября Озил получил повреждение на тренировке. За прошедшее с тех пор время Месут отыграл всего 8 минут - в матче против "Вест Бромвича" 25 сентября.



Как стало известно Daily Mirror, восстановление немца, наконец, подошло к концу, и в понедельник Озил присоединиться к занятиям в общей группе.



Наряду с Месутом вернулись в строй Уэлбек и Коклен. Первый отсутствовал из-за растяжения паха, второй - из-за травмы подколенного сухожилия. Все трое должны сыграть в матче Премьер-Лиги с "Уотфордом" на следующей неделе.