"Ньюкасл" заключил новый контракт со своим капитаном

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанные до июня 2023 года.

Ласселлс присоединился к "сорокам" в 2014 году, но первый сезон провел в аренде в "Ноттингем Форест". Фактически выступать за "Ньюкасл" Джамаал начал с кампании 2015/16.



Прошлым летом главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес доверил 23-летнему англичанину капитанскую повязку, и Ласселлс сполна оправдал это доверие, поспособствовав возвращению клуба в Премьер-Лигу.



К настоящему моменту Джамаал провел 75 матчей за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований и забил семь голов. Наградой за продемонстрированный прогресс в течение этого времени стал новый долгосрочный контракт.



"Когда я решил сделать Джамаала капитаном "Ньюкасла", этот вызов поспособствовал его развитию. Он вырос как игрок и как личность. Он проявил себя очень хорошим лидером и примером для подражания".



"Он прибавил как игрок, правильно реагируя на наши советы и наставления, он становится лучше с каждым матчем. Я бы хотел поздравить его с новым контрактом, который он полностью заслужил", — сообщил Бенитес.