"Ньюкасл" заключил новый контракт со своим капитаном
Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанные до июня 2023 года.
Ласселлс присоединился к "сорокам" в 2014 году, но первый сезон провел в аренде в "Ноттингем Форест". Фактически выступать за "Ньюкасл" Джамаал начал с кампании 2015/16.
Прошлым летом главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес доверил 23-летнему англичанину капитанскую повязку, и Ласселлс сполна оправдал это доверие, поспособствовав возвращению клуба в Премьер-Лигу.
К настоящему моменту Джамаал провел 75 матчей за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований и забил семь голов. Наградой за продемонстрированный прогресс в течение этого времени стал новый долгосрочный контракт.
"Когда я решил сделать Джамаала капитаном "Ньюкасла", этот вызов поспособствовал его развитию. Он вырос как игрок и как личность. Он проявил себя очень хорошим лидером и примером для подражания".
"Он прибавил как игрок, правильно реагируя на наши советы и наставления, он становится лучше с каждым матчем. Я бы хотел поздравить его с новым контрактом, который он полностью заслужил", — сообщил Бенитес.
06.10.2017 18:00
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ваще топово играет на старте сезона
интерес летом к нему будет огромный
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