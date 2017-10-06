"Ньюкасл" заключил новый контракт со своим капитаном

Джамаал Ласселлс Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанные до июня 2023 года.

Ласселлс присоединился к "сорокам" в 2014 году, но первый сезон провел в аренде в "Ноттингем Форест". Фактически выступать за "Ньюкасл" Джамаал начал с кампании 2015/16.

Прошлым летом главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес доверил 23-летнему англичанину капитанскую повязку, и Ласселлс сполна оправдал это доверие, поспособствовав возвращению клуба в Премьер-Лигу.

К настоящему моменту Джамаал провел 75 матчей за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований и забил семь голов. Наградой за продемонстрированный прогресс в течение этого времени стал новый долгосрочный контракт.

"Когда я решил сделать Джамаала капитаном "Ньюкасла", этот вызов поспособствовал его развитию. Он вырос как игрок и как личность. Он проявил себя очень хорошим лидером и примером для подражания".

"Он прибавил как игрок, правильно реагируя на наши советы и наставления, он становится лучше с каждым матчем. Я бы хотел поздравить его с новым контрактом, который он полностью заслужил", — сообщил Бенитес.



Метки контракты, Ласселлс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2017 18:00

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  1. melwood-lfc 06.10.2017 18:11 # melwood-lfc
    ваще топово играет на старте сезона
    интерес летом к нему будет огромный

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