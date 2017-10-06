"Саутгемптон" задумывается о возвращении Уолкотта

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт уже в январе может вернуться в свой родной клуб "Саутгемптон".

В этом сезоне 28-летний Уолкотт еще не выходил в стартовом составе "канониров" на матчи Премьер-Лиги и вынужден довольствоваться игровой практикой во второстепенных турнирах вроде Лиги Европы и Кубке Лиги.



Действующий контракт Тео с зарплатой в 110 тысяч фунтов в неделю истекает в конце следующего сезона, и в данный момент клуб не планирует предлагать игроку сборной Англии новую сделку.



Как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, "Арсенал" будет открыт к предложениям насчет Уолкотта уже в январе, и этой ситуацией может воспользоваться "Саутгемптон", в январе 2006 продавший Тео "канонирам".



В семи первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "святые" забили только пять голов, поэтому тренер Маурисио Пеллегрино находится в поисках игроков, которые смогли бы добавить атакующей мощи его команде. Клуб с "Сент Мэри" будет готов заплатить 12-15 млн. фунтов за своего воспитанника.



Помимо "Саутгемптона", интерес к Уолкотту могут обозначить "Интер", "Эвертон" и "Вест Хэм". Решая свою судьбу в январе, Тео непременно будет держать в уме приближающийся Чемпионат Мира 2018 года.