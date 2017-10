Рэмси в восторге от игры Лакасетта

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси признался, что находится под восторгом от игры новичка Александра Лакасетта.

После своего переезда на "Эмирейтс" француз успел провести за "канониров" семь матчей в рамках Премьер-Лиги и забил четыре мяча. Игровые качества Лакасетта уже шокировали его одноклубников.



"Он уже несколько раз показал, как может завершать атаки, я уверен, что он будет забивать еще чаще. Алекс обладает отличной техникой, классно работает с мячом и отлично бьет по воротам. Я в восторге от того, что мы можем рассчитывать на такого игрока".



"Думаю, он уже наладил взаимопонимание с партнерами, и это все чаще проявляется непосредственно на поле. Ему нравится иногда отходить вглубь поля и комбинировать с остальными игроками".



"Разноплановым нападающим его делают превосходные рывки за спину. Надеюсь, мы сможем находить его передачами весь сезон", - цитирует Рэмси Four Four Two.