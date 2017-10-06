Рэмси в восторге от игры Лакасетта

Александр Лакасетт Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси признался, что находится под восторгом от игры новичка Александра Лакасетта.

После своего переезда на "Эмирейтс" француз успел провести за "канониров" семь матчей в рамках Премьер-Лиги и забил четыре мяча. Игровые качества Лакасетта уже шокировали его одноклубников.

"Он уже несколько раз показал, как может завершать атаки, я уверен, что он будет забивать еще чаще. Алекс обладает отличной техникой, классно работает с мячом и отлично бьет по воротам. Я в восторге от того, что мы можем рассчитывать на такого игрока".

"Думаю, он уже наладил взаимопонимание с партнерами, и это все чаще проявляется непосредственно на поле. Ему нравится иногда отходить вглубь поля и комбинировать с остальными игроками".

"Разноплановым нападающим его делают превосходные рывки за спину. Надеюсь, мы сможем находить его передачами весь сезон", - цитирует Рэмси Four Four Two.




Метки Арсенал, Лакасетт, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 06.10.2017 16:00

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