Линделеф готов ждать своего шанса в МЮ

Новичок "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что его не беспокоит недостаток игровой практики после переезда на "Олд Траффорд".

Несмотря на то, что "дьяволы" заплатили за Линделефа больше 30 миллионов фунтов, главный тренер Жозе Моуриньо методично подводит шведа к играм за клуб, доверяя защитнику только матчи Лиги Чемпионов.



Тем не менее, Виктор готов ждать своего шанса в Премьер-Лиге: затянувшийся процесс адаптации не пугает игрока, который переехал в МЮ из португальской "Бенфики".



"Я не чувствую никакого напряжения в этой связи. Я выступаю за один из лучших клубов мира, и, понятное дело, здесь серьезная конкуренция. Мне нужно запастись терпением и выждать время", - рассказал Линделеф изданию Expressen.



Также Виктор опроверг слухи о своем конфликте с Моуриньо. "Наши беседы останутся между нами, но у нас сложились хорошие отношения", - добавил Виктор.