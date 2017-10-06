Фернандиньо: "Сити" не нужны Роналду или Месси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что его клуб мог бы позволить себе покупку Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но приоритетом "горожан" остается развитие молодых игроков из академии.

Минувшим летом клуб с "Этихад" спустил больше 200 миллионов фунтов на новичков, но проигнорировал по-настоящему звездных игроков. Фернандиньо уверен: "Сити" не нужны Роналду и Месси, потому что в клубе подрастает талантливая молодежь.



"Сити" мог бы приобрести Роналду и Месси, но в первую очередь мы должны думать о том, в чём нуждается клуб. У нас есть финансовые возможности для покупки мировых звезд, но нужно обозначать приоритеты".



"Мы должны задаться вопросом, хотим ли приобрести одного топового игрока или создать сильную команду. Да, изначально клуб делал большие инвестиции и покупал звезд. Но сейчас цель проекта в том, чтобы создать сильную команду и интегрировать игроков из собственной академии", - цитирует Фернандиньо Goal.