Ориги планирует вернуться в "Ливерпуль"

Дивок Ориги Нападающий Дивок Ориги, выступающий на правах аренды за "Вольфсбург", заявил, что планирует вернуться в "Ливерпуль" по окончании сезона.

За два сезона на "Энфилде" бельгиец вколотил за "Ливерпуль" 21 мяч, однако минувшим летом Дивок предпочел уйти в "Вольфсбург" за игровой практикой. Под руководством нового тренера "волков" Мартина Шидта нападающий провел все три игры в стартовом составе и отметился дебютным голом.

По словам Ориги, он принял верное решение, отправившись в Бундеслигу, однако свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.

"Я чувствую, что с новым тренером расту и прогрессирую в игровом плане. Я чувствую себя просто великолепно и думаю, что сделал правильный выбор".

"Юрген Клопп отправил мне сообщение и пожелал удачи. Мы согласились с тем, что аренда будет правильным ходом, но она затянется всего на один год", - цитирует Ориги Sky Sports.




Метки Ливерпуль, Ориги

Автор foxmcfc   

Дата 06.10.2017 13:00

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  1. tursa 06.10.2017 14:02 # tursa
    если заколотит 20-25 голов то будущее есть

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  2. pistolero-lfc 06.10.2017 13:48 # pistolero-lfc
    тень соланке

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  3. electric 06.10.2017 13:19 # electric
    ну наф его, даже учитывая то, что >мартиаль

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  4. ben-arfa 06.10.2017 13:16 # ben-arfa
    Техничный нап, но с голевым чутьем беда. Прямо сейчас Ливерпулю бы всё же не помешал. Фирмино один не справляется совсем

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