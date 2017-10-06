Ориги планирует вернуться в "Ливерпуль"
Нападающий Дивок Ориги, выступающий на правах аренды за "Вольфсбург", заявил, что планирует вернуться в "Ливерпуль" по окончании сезона.
За два сезона на "Энфилде" бельгиец вколотил за "Ливерпуль" 21 мяч, однако минувшим летом Дивок предпочел уйти в "Вольфсбург" за игровой практикой. Под руководством нового тренера "волков" Мартина Шидта нападающий провел все три игры в стартовом составе и отметился дебютным голом.
По словам Ориги, он принял верное решение, отправившись в Бундеслигу, однако свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.
"Я чувствую, что с новым тренером расту и прогрессирую в игровом плане. Я чувствую себя просто великолепно и думаю, что сделал правильный выбор".
"Юрген Клопп отправил мне сообщение и пожелал удачи. Мы согласились с тем, что аренда будет правильным ходом, но она затянется всего на один год", - цитирует Ориги Sky Sports.
06.10.2017 13:00
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Последние комментарии:
если заколотит 20-25 голов то будущее есть
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тень соланке
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ну наф его, даже учитывая то, что >мартиаль
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Техничный нап, но с голевым чутьем беда. Прямо сейчас Ливерпулю бы всё же не помешал. Фирмино один не справляется совсем
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