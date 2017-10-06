Ориги планирует вернуться в "Ливерпуль"

Нападающий Дивок Ориги, выступающий на правах аренды за "Вольфсбург", заявил, что планирует вернуться в "Ливерпуль" по окончании сезона.

За два сезона на "Энфилде" бельгиец вколотил за "Ливерпуль" 21 мяч, однако минувшим летом Дивок предпочел уйти в "Вольфсбург" за игровой практикой. Под руководством нового тренера "волков" Мартина Шидта нападающий провел все три игры в стартовом составе и отметился дебютным голом.



По словам Ориги, он принял верное решение, отправившись в Бундеслигу, однако свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.



"Я чувствую, что с новым тренером расту и прогрессирую в игровом плане. Я чувствую себя просто великолепно и думаю, что сделал правильный выбор".



"Юрген Клопп отправил мне сообщение и пожелал удачи. Мы согласились с тем, что аренда будет правильным ходом, но она затянется всего на один год", - цитирует Ориги Sky Sports.