Озил все еще может остаться в "Арсенале", но Санчес точно уйдет

"Арсенал" все еще может сохранить полузащитника Месута Озила, однако переговоры с нападающим Алексисом Санчесом окончательно прекращены.

Как известно, действующие контракты обоих лидеров "канониров" истекают в конце сезона. После закрытия летнего трансферного окна тренер Арсен Венгер выразил надежду, что Месут и Алексис еще согласятся на новые сделки.



Однако Goal стало известно, что переговоры между "Арсеналом" и Санчесом были окончательно свернуты. Чилиец не планирует оставаться на "Эмирейтс" и уже в январе сможет заключить предварительный контракт с каким-либо зарубежным клубом.



Что касается Озила, то вероятность продления сотрудничества с ним все еще сохраняется. Игрок сборной Германии очень комфортно чувствует себя в Лондоне, а недавно даже купил здесь новый дом.



Вопреки слухам в прессе, Месут не отказывался от нового контракта и все еще ожидает, пока "Арсенал" выдвинет свое предложение.



Наравне с тем, чтобы остаться в "Арсенале", Озил рассматривает еще два варианта: "Барселону" и "Манчестер Юнайтед". А вот возвращение Месута в "Реал", утверждает издание, исключено.