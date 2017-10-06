Убедительный старт сезона "ничего" не значит для Моуриньо
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что убедительный старт сезона в исполнении его команды "ничего" не значит для него.
В данный момент "красные дьяволы" лишь по разнице мячей уступают вершину Премьер-Лиги своим соседям из "Манчестер Сити". Подопечные Моуриньо выиграли шесть из семи своих матчей, а седьмой свели вничью.
Многие уже сейчас уверены, что титул непременно достанется одному из клубов Манчестера. Однако Жозе не поддается этому впечатлению и считает, что в Премьер-Лиге нельзя делать подобные прогнозы.
"Еще ничего не случилось. В прошлом году мы начинали сложнее, но все закончилось по-настоящему хорошо. В этому году мы начали по-настоящему хорошо, но мы не знаем, как все закончится".
"В другом чемпионате подобная игра практически наверняка сулила бы чемпионство, но в Англии это не значит ничего", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.
06.10.2017 11:00
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Последние комментарии:
Адекватно! Будем рассуждать весной. ЧЕЕЕЕЕЕЛСИИИ!!!!
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да в этом году шпоры будут чемпионами!
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Все верно, рано еще о чем то говорить.
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