Убедительный старт сезона "ничего" не значит для Моуриньо

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что убедительный старт сезона в исполнении его команды "ничего" не значит для него.

В данный момент "красные дьяволы" лишь по разнице мячей уступают вершину Премьер-Лиги своим соседям из "Манчестер Сити". Подопечные Моуриньо выиграли шесть из семи своих матчей, а седьмой свели вничью.



Многие уже сейчас уверены, что титул непременно достанется одному из клубов Манчестера. Однако Жозе не поддается этому впечатлению и считает, что в Премьер-Лиге нельзя делать подобные прогнозы.



"Еще ничего не случилось. В прошлом году мы начинали сложнее, но все закончилось по-настоящему хорошо. В этому году мы начали по-настоящему хорошо, но мы не знаем, как все закончится".



"В другом чемпионате подобная игра практически наверняка сулила бы чемпионство, но в Англии это не значит ничего", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.