Убедительный старт сезона "ничего" не значит для Моуриньо

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что убедительный старт сезона в исполнении его команды "ничего" не значит для него.

В данный момент "красные дьяволы" лишь по разнице мячей уступают вершину Премьер-Лиги своим соседям из "Манчестер Сити". Подопечные Моуриньо выиграли шесть из семи своих матчей, а седьмой свели вничью.

Многие уже сейчас уверены, что титул непременно достанется одному из клубов Манчестера. Однако Жозе не поддается этому впечатлению и считает, что в Премьер-Лиге нельзя делать подобные прогнозы.

"Еще ничего не случилось. В прошлом году мы начинали сложнее, но все закончилось по-настоящему хорошо. В этому году мы начали по-настоящему хорошо, но мы не знаем, как все закончится".

"В другом чемпионате подобная игра практически наверняка сулила бы чемпионство, но в Англии это не значит ничего", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2017 11:00

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  1. takemeron 06.10.2017 11:47 # takemeron
    Адекватно! Будем рассуждать весной. ЧЕЕЕЕЕЕЛСИИИ!!!!

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  2. fupler 06.10.2017 11:21 # fupler
    да в этом году шпоры будут чемпионами!

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  3. star69 06.10.2017 11:20 # star69
    Все верно, рано еще о чем то говорить.

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