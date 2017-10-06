"Челси" работает над новыми контрактами с Азаром и Куртуа
"Челси" работает над согласованием новых контрактов с полузащитником Эденом Азаром и голкипером Тибо Куртуа.
Из-за травмы лодыжки, полученной в начале лета в сборной Бельгии, Азар пропустил старт нового сезона. Однако сейчас Эден стремительно набирает форму, великолепно отыграв против "Атлетико" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.
Как утверждает Goal, продление сотрудничества с 26-летним плеймейкером является является приоритетной задачей для боссов "Челси" на данный момент. Все силы "синих" брошены на то, чтобы связать будущее Азара новой сделкой.
В данный момент Эден получает 200 тысяч в неделю, однако новый контракт сделает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с еженедельным жалованием в 300 тыс. фунтов плюс бонусы.
Как только директор клуб со "Стэмфорд Бридж" Марина Грановская заручится согласием Азара на продление сотрудничества, к столу переговоров будет приглашен партнер Эдена по бельгийской сборной Тибо Куртуа.
Действующий контракт 25-летнего игрока истекает уже в конце следующего сезона, поэтому "Челси" не может откладывать это дело в долгий ящик. Сам Тибо не прочь связать свое будущее с "синими", но требует повысить свою зарплату со 120 до 200 тыс. фунтов в неделю, что должно подтвердить его статус как одного из лучших голкиперов мира.
06.10.2017 10:00
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Последние комментарии:
Наши носатые и жопастые топарики
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Азару 300к? ОН себя руни возомнил? Что азар такого делает, кроме как обводит в сторону углового флажка или в сторону своих ворот?
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Однозначно топарики.
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изи топариков подписали
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Топарики жуткие..
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топарики
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