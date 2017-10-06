"Челси" работает над новыми контрактами с Азаром и Куртуа

Тибо Куртуа и Эден Азар "Челси" работает над согласованием новых контрактов с полузащитником Эденом Азаром и голкипером Тибо Куртуа.

Из-за травмы лодыжки, полученной в начале лета в сборной Бельгии, Азар пропустил старт нового сезона. Однако сейчас Эден стремительно набирает форму, великолепно отыграв против "Атлетико" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.

Как утверждает Goal, продление сотрудничества с 26-летним плеймейкером является является приоритетной задачей для боссов "Челси" на данный момент. Все силы "синих" брошены на то, чтобы связать будущее Азара новой сделкой.

В данный момент Эден получает 200 тысяч в неделю, однако новый контракт сделает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с еженедельным жалованием в 300 тыс. фунтов плюс бонусы.

Как только директор клуб со "Стэмфорд Бридж" Марина Грановская заручится согласием Азара на продление сотрудничества, к столу переговоров будет приглашен партнер Эдена по бельгийской сборной Тибо Куртуа.

Действующий контракт 25-летнего игрока истекает уже в конце следующего сезона, поэтому "Челси" не может откладывать это дело в долгий ящик. Сам Тибо не прочь связать свое будущее с "синими", но требует повысить свою зарплату со 120 до 200 тыс. фунтов в неделю, что должно подтвердить его статус как одного из лучших голкиперов мира.



Метки Азар, контракты, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 06.10.2017 11:44 # meshuggah
    Наши носатые и жопастые топарики

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  2. recyjoed 06.10.2017 10:50 # recyjoed
    Азару 300к? ОН себя руни возомнил? Что азар такого делает, кроме как обводит в сторону углового флажка или в сторону своих ворот?

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  3. danny949494 06.10.2017 10:49 # danny949494
    Однозначно топарики.

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  4. j-silver 06.10.2017 10:32 # j-silver
    изи топариков подписали

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  5. chelsealondon 06.10.2017 10:26 # chelsealondon
    Топарики жуткие..

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  6. mr-terry 06.10.2017 10:16 # mr-terry
    топарики

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