"Челси" работает над новыми контрактами с Азаром и Куртуа

"Челси" работает над согласованием новых контрактов с полузащитником Эденом Азаром и голкипером Тибо Куртуа.

Из-за травмы лодыжки, полученной в начале лета в сборной Бельгии, Азар пропустил старт нового сезона. Однако сейчас Эден стремительно набирает форму, великолепно отыграв против "Атлетико" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.



Как утверждает Goal, продление сотрудничества с 26-летним плеймейкером является является приоритетной задачей для боссов "Челси" на данный момент. Все силы "синих" брошены на то, чтобы связать будущее Азара новой сделкой.



В данный момент Эден получает 200 тысяч в неделю, однако новый контракт сделает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с еженедельным жалованием в 300 тыс. фунтов плюс бонусы.



Как только директор клуб со "Стэмфорд Бридж" Марина Грановская заручится согласием Азара на продление сотрудничества, к столу переговоров будет приглашен партнер Эдена по бельгийской сборной Тибо Куртуа.



Действующий контракт 25-летнего игрока истекает уже в конце следующего сезона, поэтому "Челси" не может откладывать это дело в долгий ящик. Сам Тибо не прочь связать свое будущее с "синими", но требует повысить свою зарплату со 120 до 200 тыс. фунтов в неделю, что должно подтвердить его статус как одного из лучших голкиперов мира.