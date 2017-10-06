Саутгейт: "Мы не станем сборной Испании за восемь месяцев"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал не ждать от его команды игры уровня сборной Испании.

Накануне вечером англичане показали весьма посредственный футбол против Словении, однако гол Харри Кейна в компенсированное время позволим им вырвать победу (0:1) и досрочно гарантировать себе первое место отборочной группы.



Таким образом, Англия обеспечила себе участие на Чемпионате Мира 2018 года в России, однако Саутгейт призывает не предъявлять к своей молодой команде чрезмерные требования.



"У этой команды есть потенциал, но впереди у нас чертовски много работы".



"Сегодня вечером мы увидели, где мы находимся в данный момент. Та ли эта игра, которую мы хотели показать? Абсолютно нет".



"Думаю, люди хотят приходит на футбол, чтобы наблюдать голы и зрелище. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что мы могли сыграть лучше. Ты и сам понимаешь, как ты хотел сыграть, и как вышло в реальности".



"Станем ли мы сборной Испании через восемь месяцев? Нет, не станем. У них в команде полно игроков, неоднократно выигрывавших Лигу Чемпионов и свои лиги. У нас же нет игроков, которые бы проявили себя на этом уровне. Поэтому-то для нас было так важно обеспечить себе попадание на такую стадию, как Чемпионат Мира", — сообщил Саутгейт BBC.