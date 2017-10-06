Саутгейт: "Мы не станем сборной Испании за восемь месяцев"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал не ждать от его команды игры уровня сборной Испании.
Накануне вечером англичане показали весьма посредственный футбол против Словении, однако гол Харри Кейна в компенсированное время позволим им вырвать победу (0:1) и досрочно гарантировать себе первое место отборочной группы.
Таким образом, Англия обеспечила себе участие на Чемпионате Мира 2018 года в России, однако Саутгейт призывает не предъявлять к своей молодой команде чрезмерные требования.
"У этой команды есть потенциал, но впереди у нас чертовски много работы".
"Сегодня вечером мы увидели, где мы находимся в данный момент. Та ли эта игра, которую мы хотели показать? Абсолютно нет".
"Думаю, люди хотят приходит на футбол, чтобы наблюдать голы и зрелище. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что мы могли сыграть лучше. Ты и сам понимаешь, как ты хотел сыграть, и как вышло в реальности".
"Станем ли мы сборной Испании через восемь месяцев? Нет, не станем. У них в команде полно игроков, неоднократно выигрывавших Лигу Чемпионов и свои лиги. У нас же нет игроков, которые бы проявили себя на этом уровне. Поэтому-то для нас было так важно обеспечить себе попадание на такую стадию, как Чемпионат Мира", — сообщил Саутгейт BBC.
06.10.2017 09:00
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Последние комментарии:
"Поэтому-то для нас было так важно обеспечить себе попадание на такую стадию, как Чемпионат Мира"
тренер с менталитетом аутсайдера. пифдуй обратно в Чемпионшип. там тебе самое место. а сборную оставь настоящим тренерам.
#AllardyceComeBack
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После ЧМ пойдет тренить в Саутгемптон, Эвертон или другого середняка
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Да хоть лет 100 , не станете вы не кем . А так надо быть собой.
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да этот бич провалит сборную как и другие ее тренеры, последние лет 15 футбол бритов похож больше на порнуху, без участия женщин! отфистингуют их в 1/8 условная сборная камеруна!
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