Давинсон Санчес: на пути к великому

Несмотря на все успехи "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, клубу в последние два-три сезона далеко не всегда удавались попытки усилить команду извне. Однако сейчас кажется, что защитник Давинсон Санчес может стать настоящей трансферной удачей лондонцев, несмотря на свой впечатляющий ценник.

Самыми яркими примерами сомнительных вложений "шпор" были покупки нападающего голландского АЗ Винсента Янссена и полузащитника "Ньюкасла" Муссы Сиссоко. Первый не только не стал конкурентом Харри Кейну, но не сумел более-менее продуктивно заменить лидера "Тоттенхэма" в период его отсутствия. Сиссоко "Тоттенхэму" подходил по манере игры, но его менталитет, хорошо известный по нескольким годам в Премьер-Лиге, также изначально выглядел проблемой. Возможно, решаемой — прямо сейчас француз переживает неплохой период, но оправданность его покупки в прошлом году до сих пор кажется сомнительной.



Летом, когда "Тоттенхэм" долгое время был в стороне от трансферного рынка, Маурисио Почеттино убеждал, что лондонцы-таки оформят значимые сделки до начала сентября. Ожидания были скромными, но лондонцы в действительности удивили, сделав несколько, на первый взгляд, неоднозначных покупок. Особенно в их числе выделялся трансфер колумбийского защитника Давинсона Санчеса из "Аякса". В обороне у "шпор" в последние два сезона практически не было проблем, и прямо сейчас экономные лондонцы отдали 42 миллиона фунтов за 21-летнего центрбека, отыгравшего всего сезон в европейском футболе. Прошлым летом "Аякс" заплатил за него 5 миллионов евро — и можно только представить, с какой радостью амстердамцы приняли предложение "шпор".



Понятно, что значимость европейского опыта в досье игрока иногда преувеличивается, но Санчес отыграл не так много и за первую команду колумбийского "Атлетико Насьональ". По сути, основным игроком он стал только в начале 2016 — и это только полгода игры на таком уровне. Другое дело, что Давинсон был по-настоящему великолепен по ходу того, как его команда выигрывала Кубок Либертадорес. Колумбиец стал интересен ведущим клубам Европы, и с предложением вышла даже "Барселона". Санчес предпочел "Аякс", суливший возможность играть в старте, а также предлагавший проверенную годами площадку для быстрого роста и перехода в один из ведущих чемпионатов.



Прогресс Санчеса — на редкость стремительный, и ценник в 42 миллиона образовался за полтора годы игры на высоком уровне. Причиной этому то, с какой легкостью Давинсон адаптируется к новым для себя условиям — он выглядит почти готовым лидером для каждой новой команды, и "Тоттенхэм" в первые недели после перехода колумбийца это подтверждает.



Давинсон очень сильно заматерел еще до того момента, как стал по-настоящему основным в футболке "Атлетико Насьональ". Колумбийский гранд забрал его себе в 16-летнем возрасте, и на тот момент Санчес был центральным полузащитником. Потенциал имелся, но тренер команды U-17 Фелипе Мерино признает, что Санчес психологически и ментально находился на большом расстоянии от себя нынешнего. Он играл небрежно и агрессивно — его куда больше интересовали подкаты, чем сама игра, и Мерино принял решение перевести его в центр обороны. Проблемы на этом не закончились: у футболиста было очень завышенная самооценка и он нередко играл на поле в собственную игру, игнорируя партнеров. К тому моменту Санчес получил вызов в колумбийскую сборную U-17, где впечатления не произвел. Он жутко раздражался тому, что его игнорируют на национальном уровне, и совсем не хотел ждать — эта нетерпеливость сказывалась и на игре.



Мерино Давинсона в какой-то мере перевоспитал. Смелость осталась при нем, но теперь футболист стал больше играть головой — внимательнее относиться в партнерам, что, в конце концов, привело его к первой команде. Качества 20-летнего защитника сходу бросались в глаза, и вскоре Санчес не просто был продан в "Аякс", но стал популярным героем среди амстердамских болельщиков. Он не только умеет отбирать мяч и действовать в меру агрессивно. Санчес отлично играет в пас, постоянно запускает атаки своей команды, умеет забивать головой и даже стрелять издали, а также обладает великолепной скоростью. Последнее делает его игру особенно впечатляющей. Даже допуская позиционные ошибки (а они случаются), Санчес способен эффектно исправлять ситуацию, включая бешеную скорость и чисто играя в подкатах.



Почеттино имел в своем арсенале надежную пару центрбеков Вертонген-Алдервейрелд, но развитие команды — процесс постоянный. В прошлом сезоне "Тоттенхэм" нередко использовал схему с тремя центральными защитниками, и аргентинский менеджер хотел видеть в роли третьего центрбека профильного игрока с хорошим пасом. Санчес на эту роль подходил. Колумбийца ожидали увидеть в тройке правым, но с момента своего дебюта Давинсон занимает центральную роль, что объясняется его качествами. Почеттино не стал тянуть с дебютом новичка. Сразу после подписания Санчеса тренер вернулся к системе с тремя защитниками, и уже сейчас место Давинсона в основе не вызывает сомнений.



Свои ключевые уроки Санчес получил очень вовремя, потому сейчас он легко адаптируется к новым командам и партнерам, несмотря на свой еще юный возраст. В "Тоттенхэме" колумбиец пока выглядит отлично. Процесс становления защитника не закончен, но 42 миллиона фунтов сейчас — это вложение на годы вперед, позволяющие Почеттино не просто расширить кадровые возможности, но и вырастить одного из будущих лидеров "Тоттенхэма". За полтора года Санчес совершил такой рывок, что можно только вообразить, до чего дорастет этот футболист в будущем.







Иван Громиков специально для FAPL.ru