Моуриньо считает, что стал лучше, чем он был в "Челси"
Жозе Моуриньо считает, что лучший период его тренерской карьеры связан как раз с "Манчестер Юнайтед".
Прежде поработав с "Челси", "Реалом", "Порту" и "Интером", летом 2016 Моуриньо возглавил клуб с "Олд Траффорд" и уже в своем первом сезоне здесь выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Вдобавок Жозе вернул свой новый клуб в Лигу Чемпионов, а этот сезон начал настолько убедительно, что о "Юнайтед" снова заговорили как о претенденте на титул Премьер-Лиги. По мнению самого Моуриньо, его карьера сейчас вышла на свой пик.
"Сегодня я чувствую себя гораздо более классным тренером, потому что я по-другому контролирую свои эмоции, по-другому взаимодействую с возникающими сложностями. Я чувствую себя более зрелым", — сообщил Моуриньо Record.
На своих предыдущих местах работы Жозе еще никогда не задерживался дольше, чем на 1,205 дней, однако близкий друг и бывший ассистент португальца Жозе Мораиш верит, что в "Юнайтед" Моуриньо проведет больше трех сезонов.
"Он всегда делает то, что хочет. И если он захочет провести в "Юнайтед" больше трех сезонов, он так и сделает", — сообщил Мораиш Manchester Evening News.
06.10.2017 08:00
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Последние комментарии:
Типа в Челси или в Реале он не хотел оставаться дольше трех сезонов поэтому ушел ?? Что несет этот Мораэш ? Да просто Абрамовичу и Пересу по х... что хочет Маур . А по зрелости да , возможно он стал лучше опытнее и сдержаннее потому что такого фиаско какого он пережил в Челси еще не было а как нам известно любая неудача это большой и безценный опыт .
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Стал лучше, но теперь выигрывает второсортные турниры. Вот что маню с людьми делает.
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