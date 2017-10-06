Моуриньо считает, что стал лучше, чем он был в "Челси"

Жозе Моуриньо считает, что лучший период его тренерской карьеры связан как раз с "Манчестер Юнайтед".

Прежде поработав с "Челси", "Реалом", "Порту" и "Интером", летом 2016 Моуриньо возглавил клуб с "Олд Траффорд" и уже в своем первом сезоне здесь выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



Вдобавок Жозе вернул свой новый клуб в Лигу Чемпионов, а этот сезон начал настолько убедительно, что о "Юнайтед" снова заговорили как о претенденте на титул Премьер-Лиги. По мнению самого Моуриньо, его карьера сейчас вышла на свой пик.



"Сегодня я чувствую себя гораздо более классным тренером, потому что я по-другому контролирую свои эмоции, по-другому взаимодействую с возникающими сложностями. Я чувствую себя более зрелым", — сообщил Моуриньо Record.



На своих предыдущих местах работы Жозе еще никогда не задерживался дольше, чем на 1,205 дней, однако близкий друг и бывший ассистент португальца Жозе Мораиш верит, что в "Юнайтед" Моуриньо проведет больше трех сезонов.



"Он всегда делает то, что хочет. И если он захочет провести в "Юнайтед" больше трех сезонов, он так и сделает", — сообщил Мораиш Manchester Evening News.