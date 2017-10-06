Сборные Германии и Бразилии приедут на "Уэмбли" в ноябре

Подготовку к Чемпионату Мира 2018 года сборная Англии начнет с товарищеских матчей против Германии и Бразилии.

Напомним, накануне вечером гол Харри Кейна в компенсированное время обеспечил англичанам минимальную победу над Словенией, а вместе с ней путевку на турнир в Россию следующим летом.



Таким образом, матчем против Литвы в воскресенье команда Гарета Саутгейта завершит отборочный цикл и, избежав плей-офф, сможет сразу начать подготовку к финальной стадии ЧМ-2018.



Как сообщает Sky Sports, уже 10 ноября в Лондон прибудет сборная Германии, действующий чемпион Мира. А спустя четыре дня англичане примут на "Уэмбли" сборную Бразилии.



Отметим, договоренность об этих матчах была достигнута еще несколько месяцев назад, однако для их подтверждения требовалось, чтобы англичане напрямую вышли на ЧМ-2018, минуя плей-офф квалификации.



Добавим, что с Германией англичане встречались совсем недавно — в марте этого года, когда единственный гол в Дортмунде за хозяев забил Лукас Подольски. Бразилия же последний раз приезжала на "Уэмбли" в феврале 2013, потерпев поражение 2:1.