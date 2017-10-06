Травма не позволит Лукаку сыграть за сборную Бельгии в субботу

Проблемы с лодыжкой не позволят нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку сыграть за сборную Бельгии в субботу, однако игроку пока не разрешают вернуться в свой клуб.

Напомним, это повреждение Лукаку получил в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд. Откликнувшись на вызов в свою сборную, Ромелу до сих пор не провел ни одной тренировки.



Как сообщает Sky Sports, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес не взял Лукаку в Сараево на предстоящий матч против сборной Боснии, однако Ромелу все еще может сыграть против Кипра в следующий вторник.



Стоит отметить, что у Мартинеса нет никаких причин, чтобы рисковать своим бывшим подопечным по "Эвертону" даже против киприотов, поскольку бельгийцы уже выиграли свою отборочную группу и гарантировали путевку на Чемпионат Мира 2018 года.



Наставнику "Юнайтед" Жозе Моуриньо остается надеяться, что Лукаку не усугубит свою травму, поскольку 14 октября "красным дьяволам" предстоит отправиться на "Энфилд" к "Ливерпулю".