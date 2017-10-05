Англия вырвала победу у словенцев и гарантировала себе выход на ЧМ-2018
Сборная Англия досрочно гарантировала себе путевку в Россию на Чемпионат Мира 2018 года, вырвав победу у Словении благодаря голу Харри Кейна в компенсированное время — 1:0.
По сравнению с матчем против Мальты в стартовом составе англичан появились Джон Стоунс, Эрик Дайер и Маркус Рэшфорд.
В первом тайме хозяева "Уэмбли" имели подавляющий перевес по владению мячом, но сама игра была скучной и лишенной опасных моментов. Англичане и их соперник нанесли несколько ударов, однако ничего серьезного.
После перерыва картина не изменилось, и лишь на 63-й минуте возник достойный внимания момент. У англичан получилась контратака, в завершении которой Рэшфорд перебрасывал мяч через голкипера, но на последнем рубеже встал защитник.
Спустя пару минут уже Рахим Стерлинг должен был поражать ворота словенцев, но и на сей раз голкипера словенцев подстраховал защитник. Темп игры заметно вырос, но довольно скоро гостям удалось погасить эмоции.
И хотя словенцы в атаке были еще беззубее, на 84-й минуте им предоставилась возможность вырвать победу, однако Джо Харт нейтрализовал выход соперника один на один, пускай и ценой травмы, вовремя покинув ворота.
И все-таки решившие посмотреть эту скучную игру зрители были вознаграждены за терпение. На четвертой компенсированной минуте Харри Кейн с линии вратарской замкнул прострел бывшего одноклубника Кайла Уолкера с правого фланга — 1:0.
Показав весьма посредственную игру и не имея большого количества голевых моментов, Англия все же вырвала победу, которая гарантировала ей путевку в финальную стадию Чемпионата Мира 2018 года.
Сборная Англии — сборная Словении — 1:0 (0:0)
Гол: Кейн 90.
Англия: Харт, Уолкер, Кэхилл, Стоунс, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лингард 64), Стерлинг (Кин 85), Рэшфорд, Кейн.
Словения: Облак, Струна, Мевля, Цесар, Йокич, Безяк (Репас 72), Крхин, Ротман (Матавж 79), Вербич, Иличич, Шпорар (Бирса 55).
Предупреждения: Стоунс — Мевля, Крхин, Ротман, Струна, Бирса.
05.10.2017 23:45
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Последние комментарии:
Академично,статично,как и всё в XXI веке.
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Типикал Англия - на изи в финальную часть а там всос и позорный вылет в 1/4 по пенальть и так 30 лет подряд.
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Норм, не лучшая игра, но главное счет на табло) Всех с победой!!!
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очень слабо
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Рэшфорд, Стерлинг, АОЧ/Лингард совсем не справились с задачей, войти в штрафную или обострить нормально так и не смогли, пришлось тоттенхемовцам решать. И тут заслуга совсем не Саутгейта, а исключительно этих двоих.
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брать бразилию за 1,91?
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кейн ну что за лютый топарь, я раньше думал что его будущее будет в мю, но они снова лажанулись и купили мукаку, интересно куда он пойдет, может сити? хотя немного деревянный для них, в Челси уже Мората есть, скорее всего реал, да
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Увы, нечего не светит.
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в каком городе Роисси сб.Онглии будет садиться на бутылки?
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днины, еле обыграли словенью
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все,отмучились.жду жеребьевку
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Кейн - красавчик. Норм так стряхнул на имфтау.
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