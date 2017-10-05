Англия вырвала победу у словенцев и гарантировала себе выход на ЧМ-2018

Сборная Англия досрочно гарантировала себе путевку в Россию на Чемпионат Мира 2018 года, вырвав победу у Словении благодаря голу Харри Кейна в компенсированное время — 1:0.

По сравнению с матчем против Мальты в стартовом составе англичан появились Джон Стоунс, Эрик Дайер и Маркус Рэшфорд.



В первом тайме хозяева "Уэмбли" имели подавляющий перевес по владению мячом, но сама игра была скучной и лишенной опасных моментов. Англичане и их соперник нанесли несколько ударов, однако ничего серьезного.



После перерыва картина не изменилось, и лишь на 63-й минуте возник достойный внимания момент. У англичан получилась контратака, в завершении которой Рэшфорд перебрасывал мяч через голкипера, но на последнем рубеже встал защитник.



Спустя пару минут уже Рахим Стерлинг должен был поражать ворота словенцев, но и на сей раз голкипера словенцев подстраховал защитник. Темп игры заметно вырос, но довольно скоро гостям удалось погасить эмоции.



И хотя словенцы в атаке были еще беззубее, на 84-й минуте им предоставилась возможность вырвать победу, однако Джо Харт нейтрализовал выход соперника один на один, пускай и ценой травмы, вовремя покинув ворота.



И все-таки решившие посмотреть эту скучную игру зрители были вознаграждены за терпение. На четвертой компенсированной минуте Харри Кейн с линии вратарской замкнул прострел бывшего одноклубника Кайла Уолкера с правого фланга — 1:0.



Показав весьма посредственную игру и не имея большого количества голевых моментов, Англия все же вырвала победу, которая гарантировала ей путевку в финальную стадию Чемпионата Мира 2018 года.



Сборная Англии — сборная Словении — 1:0 (0:0)



Гол: Кейн 90.



Англия: Харт, Уолкер, Кэхилл, Стоунс, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лингард 64), Стерлинг (Кин 85), Рэшфорд, Кейн.



Словения: Облак, Струна, Мевля, Цесар, Йокич, Безяк (Репас 72), Крхин, Ротман (Матавж 79), Вербич, Иличич, Шпорар (Бирса 55).



Предупреждения: Стоунс — Мевля, Крхин, Ротман, Струна, Бирса.