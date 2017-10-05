Англия вырвала победу у словенцев и гарантировала себе выход на ЧМ-2018

Харри Кейн Сборная Англия досрочно гарантировала себе путевку в Россию на Чемпионат Мира 2018 года, вырвав победу у Словении благодаря голу Харри Кейна в компенсированное время — 1:0.

По сравнению с матчем против Мальты в стартовом составе англичан появились Джон Стоунс, Эрик Дайер и Маркус Рэшфорд.

В первом тайме хозяева "Уэмбли" имели подавляющий перевес по владению мячом, но сама игра была скучной и лишенной опасных моментов. Англичане и их соперник нанесли несколько ударов, однако ничего серьезного.

После перерыва картина не изменилось, и лишь на 63-й минуте возник достойный внимания момент. У англичан получилась контратака, в завершении которой Рэшфорд перебрасывал мяч через голкипера, но на последнем рубеже встал защитник.

Спустя пару минут уже Рахим Стерлинг должен был поражать ворота словенцев, но и на сей раз голкипера словенцев подстраховал защитник. Темп игры заметно вырос, но довольно скоро гостям удалось погасить эмоции.

И хотя словенцы в атаке были еще беззубее, на 84-й минуте им предоставилась возможность вырвать победу, однако Джо Харт нейтрализовал выход соперника один на один, пускай и ценой травмы, вовремя покинув ворота.

И все-таки решившие посмотреть эту скучную игру зрители были вознаграждены за терпение. На четвертой компенсированной минуте Харри Кейн с линии вратарской замкнул прострел бывшего одноклубника Кайла Уолкера с правого фланга — 1:0.

Показав весьма посредственную игру и не имея большого количества голевых моментов, Англия все же вырвала победу, которая гарантировала ей путевку в финальную стадию Чемпионата Мира 2018 года.

Сборная Англии — сборная Словении — 1:0 (0:0)

Гол: Кейн 90.

Англия: Харт, Уолкер, Кэхилл, Стоунс, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лингард 64), Стерлинг (Кин 85), Рэшфорд, Кейн.

Словения: Облак, Струна, Мевля, Цесар, Йокич, Безяк (Репас 72), Крхин, Ротман (Матавж 79), Вербич, Иличич, Шпорар (Бирса 55).

Предупреждения: Стоунс — Мевля, Крхин, Ротман, Струна, Бирса.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Словении

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 23:45

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Последние комментарии:




  1. noi39 06.10.2017 00:55 # noi39
    Академично,статично,как и всё в XXI веке.

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  2. skychnie-oboi 06.10.2017 00:10 # skychnie-oboi
    Типикал Англия - на изи в финальную часть а там всос и позорный вылет в 1/4 по пенальть и так 30 лет подряд.

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  3. england 06.10.2017 00:09 # england
    Норм, не лучшая игра, но главное счет на табло) Всех с победой!!!

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  4. mancunia-planet 06.10.2017 00:04 # mancunia-planet
    очень слабо

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  5. sausage 05.10.2017 23:54 # sausage
    Рэшфорд, Стерлинг, АОЧ/Лингард совсем не справились с задачей, войти в штрафную или обострить нормально так и не смогли, пришлось тоттенхемовцам решать. И тут заслуга совсем не Саутгейта, а исключительно этих двоих.

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  6. cabio-fapello 05.10.2017 23:53 # cabio-fapello
    брать бразилию за 1,91?

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  7. bezviz 05.10.2017 23:52 # bezviz
    кейн ну что за лютый топарь, я раньше думал что его будущее будет в мю, но они снова лажанулись и купили мукаку, интересно куда он пойдет, может сити? хотя немного деревянный для них, в Челси уже Мората есть, скорее всего реал, да

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  8. nemovista 05.10.2017 23:51 # nemovista
    Увы, нечего не светит.

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  9. lfc-mad-fan13 05.10.2017 23:50 # lfc-mad-fan13
    в каком городе Роисси сб.Онглии будет садиться на бутылки?Пользователь получил предупреждение

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  10. don-antonio 05.10.2017 23:47 # don-antonio
    днины, еле обыграли словенью

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  11. dimon70 05.10.2017 23:47 # dimon70
    все,отмучились.жду жеребьевку

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  12. mkhitaryan 05.10.2017 23:46 # mkhitaryan
    Кейн - красавчик. Норм так стряхнул на имфтау.

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