Уилкинс считает Джонса лучшим защитником в Премьер-Лиге
Бывший игрок и ассистент "Челси" Рэй Уилкинс считает Фила Джонса из "Манчестер Юнайтед" лучшим защитником Премьер-Лиги в этом сезоне.
Прежде склонный к травмам защитник регулярно играет за "красных дьяволов" в этом сезоне. Фил помог своей команде шесть раз сохранить свои ворота на замке в семи сыгранных матчах Премьер-Лиги.
Уилкинс отмечает, что сейчас 25-летний Джонс стал более зрелым игроком. По мнению Рэя, Фил проводит свой лучший сезон в карьере.
"Если вы спросите меня про лучшего защитника в этом сезоне Премьер-Лиги, то я назову Фила Джонса".
"На протяжении пары последних лет я был большим критиком Фила Джонса, потому что считал, что он недостаточно работает над собой, чтобы быть игроком "Манчестер Юнайтед".
"Однако я думаю, в этом сезоне мы наблюдаем другого Фила Джонса. Тот, кого мы видим, является более зрелым и готовым выступать за "Манчестер Юнайтед".
"Жозе Моуриньо постоянно ставит его в стартовый состав, и это тоже хороший признак. Думаю, сейчас Джонс начинает становиться по-настоящему важным игроком", — цитирует Уилкинса Daily Star.
05.10.2017 22:00
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Джонс ------ Рохо, лучшая связка Апл
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И снова пенсов абасссалей
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Уилкинс бухает нещадно, вот до Белки видимо допился - чушь несет
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Михайло, хватит уделять так много времени Джонсу и тролить его неудачные фотки, а то можно подумать, что у вас безответная односторонняя любофффь
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Вот только хрусталь галимый
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