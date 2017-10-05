Уилкинс считает Джонса лучшим защитником в Премьер-Лиге

Фил Джонс Бывший игрок и ассистент "Челси" Рэй Уилкинс считает Фила Джонса из "Манчестер Юнайтед" лучшим защитником Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прежде склонный к травмам защитник регулярно играет за "красных дьяволов" в этом сезоне. Фил помог своей команде шесть раз сохранить свои ворота на замке в семи сыгранных матчах Премьер-Лиги.

Уилкинс отмечает, что сейчас 25-летний Джонс стал более зрелым игроком. По мнению Рэя, Фил проводит свой лучший сезон в карьере.

"Если вы спросите меня про лучшего защитника в этом сезоне Премьер-Лиги, то я назову Фила Джонса".

"На протяжении пары последних лет я был большим критиком Фила Джонса, потому что считал, что он недостаточно работает над собой, чтобы быть игроком "Манчестер Юнайтед".

"Однако я думаю, в этом сезоне мы наблюдаем другого Фила Джонса. Тот, кого мы видим, является более зрелым и готовым выступать за "Манчестер Юнайтед".

"Жозе Моуриньо постоянно ставит его в стартовый состав, и это тоже хороший признак. Думаю, сейчас Джонс начинает становиться по-настоящему важным игроком", — цитирует Уилкинса Daily Star.



Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Уилкинс

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 22:00

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  1. midland-mu 05.10.2017 23:03 # midland-mu
    Джонс ------ Рохо, лучшая связка Апл

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  2. mancunia-planet 05.10.2017 22:43 # mancunia-planet
    И снова пенсов абасссалей

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  3. gio 05.10.2017 22:39 # gio
    Уилкинс бухает нещадно, вот до Белки видимо допился - чушь несет

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  4. tsygvintsev 05.10.2017 22:34 # tsygvintsev
    Михайло, хватит уделять так много времени Джонсу и тролить его неудачные фотки, а то можно подумать, что у вас безответная односторонняя любофффь

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  5. fanat-united 05.10.2017 22:01 # fanat-united
    Вот только хрусталь галимый

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