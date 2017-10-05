Уилкинс считает Джонса лучшим защитником в Премьер-Лиге

Бывший игрок и ассистент "Челси" Рэй Уилкинс считает Фила Джонса из "Манчестер Юнайтед" лучшим защитником Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прежде склонный к травмам защитник регулярно играет за "красных дьяволов" в этом сезоне. Фил помог своей команде шесть раз сохранить свои ворота на замке в семи сыгранных матчах Премьер-Лиги.



Уилкинс отмечает, что сейчас 25-летний Джонс стал более зрелым игроком. По мнению Рэя, Фил проводит свой лучший сезон в карьере.



"Если вы спросите меня про лучшего защитника в этом сезоне Премьер-Лиги, то я назову Фила Джонса".



"На протяжении пары последних лет я был большим критиком Фила Джонса, потому что считал, что он недостаточно работает над собой, чтобы быть игроком "Манчестер Юнайтед".



"Однако я думаю, в этом сезоне мы наблюдаем другого Фила Джонса. Тот, кого мы видим, является более зрелым и готовым выступать за "Манчестер Юнайтед".



"Жозе Моуриньо постоянно ставит его в стартовый состав, и это тоже хороший признак. Думаю, сейчас Джонс начинает становиться по-настоящему важным игроком", — цитирует Уилкинса Daily Star.