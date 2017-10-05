Алдервейрелд счастлив в "Тоттенхэме", несмотря на сложную ситуацию с новым контрактом

Центральный защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заверил, что зашедшие в тупик переговоры о новом контракте не скажутся на уровне его выступлений.

За плечами у Тоби три ярких сезона за "шпор". В течение этого времени Алдервейрелд заработал репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.



Тоби был приглашен к столу переговоров о продлении сотрудничества еще в декабре прошлого года, однако компромисс не найден до сих пор. Меж тем, действующий контракт Алдервейрелда истекает уже в 2019 году.



28-летний игрок сборной Бельгии подтверждает, что клуб до сих пор не предложил ему новую сделку, однако Тоби уверяет, что его самоотдача на футбольном поле от этого не пострадает.



"Мы хорошо поговорили с тренером. Я сказал ему, что сосредоточен на игре в футбол и на том, чтобы поддерживать свой уровень игры и помогать команде. Это все, что я могу. Вы можете видеть, что я счастлив здесь и стараюсь помогать команде. Я всегда играю в футбол таким образом".



"Нет, я пока не получал предложения. Как я уже сказал, я сосредоточен на игре в футбол. Насчет остального я не уверен, время покажет", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.