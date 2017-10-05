"Уэмбли" хочет провести третий финал Лиги Чемпионов за 12 лет

Уэмбли FA обдумывает подачу заявки в УЕФА на проведение финала Лиги Чемпионов на "Уэмбли" в 2023 году.

Напомним, после своей реконструкции главная английская арена уже дважды принимала финал элитного европейского соревнования среди клубов — в 2011 и 2013 годах. Также на "Уэмбли" будут сыграны полуфиналы и финал Евро-2020.

2023 год будет особенным для "Уэмбли" — стадион отпразднует свое столетие. Как стало известно BBC, отметить это событие чиновники из Ассоциации хотят очередным финалом Лиги Чемпионов, который при таком раскладе может стать третьим за 12 последних лет.

В обозримом будущем "Уэмбли" может принять и ряд других спортивных соревнований вроде этапа велогонки "Тур де Франс" в 2021 году или Чемпионата Мира по атлетике 2027 или 2029 года.



Метки FA, Лига Чемпионов, стадионы, УЕФА, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 20:00

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  1. januzaj00 05.10.2017 20:37 # januzaj00
    Может лучше на Олд Траффорде

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  2. fc-zenit 05.10.2017 20:15 # fc-zenit
    Хочу чтоб на нашем Крестовском провели финал ЛЧ. Ну или хотя-бы финал ЛЕ.

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  3. dimon70 05.10.2017 20:08 # dimon70
    отлично

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