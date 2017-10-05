"Уэмбли" хочет провести третий финал Лиги Чемпионов за 12 лет

FA обдумывает подачу заявки в УЕФА на проведение финала Лиги Чемпионов на "Уэмбли" в 2023 году.

Напомним, после своей реконструкции главная английская арена уже дважды принимала финал элитного европейского соревнования среди клубов — в 2011 и 2013 годах. Также на "Уэмбли" будут сыграны полуфиналы и финал Евро-2020.



2023 год будет особенным для "Уэмбли" — стадион отпразднует свое столетие. Как стало известно BBC, отметить это событие чиновники из Ассоциации хотят очередным финалом Лиги Чемпионов, который при таком раскладе может стать третьим за 12 последних лет.



В обозримом будущем "Уэмбли" может принять и ряд других спортивных соревнований вроде этапа велогонки "Тур де Франс" в 2021 году или Чемпионата Мира по атлетике 2027 или 2029 года.