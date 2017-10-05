Уилфрид Заха сможет сыграть против "Челси"
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха вернулся к тренировкам с полной нагрузкой после травмы колена.
Напомним, Заха получил свою травму уже в первом матче сезона — против "Хаддерсфилда" 12 августа, когда с проигрыша 0:3 от новичка Премьер-Лиги "орлы" начали свою унизительную серию, ныне достигшую семи поражений кряду без единого забитого гола.
Однако сейчас восстановление Уилфрида уже позади, и в четверг он присоединился к остальным игрокам команды Роя Ходжсона, которые не были вызваны в свои сборные.
Таким образом, 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара имеет все шансы принять участие в дерби против "Челси" на "Селхерст Парк" 14 октября. Не исключено, что Заха даже сыграет нападающего, ведь в данный момент "Пэлас" лишен Кристиана Бентеке.
Добавим, что Заха и Ходжсон уже знакомы друг с другом. В ноябре 2012 именно Рой позволил Уилфриду дебютировать за сборную Англии, однако то был товарищеский матч, и впоследствии игрок решил защищать света ивуарийской национальной команды.
05.10.2017 19:00
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Беда, совсем беда :((((( Его дриблинг и скорость - сокрушат нашу защиту. Жаль, что успел восстановиться! Надеюсь на шальной гол Педро и пенальти от Азара. В последние годы нам тяжело даются голы в позиционной атаке, приходится выжимать в контратаках, штрафных и на угловых голы. Да позорно, да смотрится убого, но на большее мы пока не способны ((
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6ля пезда пенсам, будет ор
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