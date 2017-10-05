Уилфрид Заха сможет сыграть против "Челси"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха вернулся к тренировкам с полной нагрузкой после травмы колена.

Напомним, Заха получил свою травму уже в первом матче сезона — против "Хаддерсфилда" 12 августа, когда с проигрыша 0:3 от новичка Премьер-Лиги "орлы" начали свою унизительную серию, ныне достигшую семи поражений кряду без единого забитого гола.



Однако сейчас восстановление Уилфрида уже позади, и в четверг он присоединился к остальным игрокам команды Роя Ходжсона, которые не были вызваны в свои сборные.



Таким образом, 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара имеет все шансы принять участие в дерби против "Челси" на "Селхерст Парк" 14 октября. Не исключено, что Заха даже сыграет нападающего, ведь в данный момент "Пэлас" лишен Кристиана Бентеке.



Добавим, что Заха и Ходжсон уже знакомы друг с другом. В ноябре 2012 именно Рой позволил Уилфриду дебютировать за сборную Англии, однако то был товарищеский матч, и впоследствии игрок решил защищать света ивуарийской национальной команды.