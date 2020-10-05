"Ливерпуль" мог купить Невена Суботича

Минувшим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг возможность приобрести защитника дортмундской "Боруссии" Невена Суботича.

На старте этого сезона "красные" демонстрируют пугающую игру в обороне, пропустив 12 голов в семи матчах Премьер-Лиги. Многие связывают эти проблемы с тем, что Клопп не укрепил центр обороны минувшим летом.



Как известно, приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" на лето был защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк, однако "святые" наотрез отказались вести переговоры о продаже своей звезды.



По информации Daily Mirror, у Клоппа был и альтернативный вариант, которым он не воспользовался. Речь идет о бывшем подопечном Юргена по "Боруссии" Суботиче, с которым они выигрывали Бундеслигу в 2011 и 2012 годах.



28-летний серб, которого на протяжении двух последних сезонов регулярно беспокоят травмы, был доступен для приобретения за 20 миллионов фунтов, однако Клопп не захотел тратиться на Невена.