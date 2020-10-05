"Ливерпуль" мог купить Невена Суботича

Невен Суботич Минувшим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг возможность приобрести защитника дортмундской "Боруссии" Невена Суботича.

На старте этого сезона "красные" демонстрируют пугающую игру в обороне, пропустив 12 голов в семи матчах Премьер-Лиги. Многие связывают эти проблемы с тем, что Клопп не укрепил центр обороны минувшим летом.

Как известно, приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" на лето был защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк, однако "святые" наотрез отказались вести переговоры о продаже своей звезды.

По информации Daily Mirror, у Клоппа был и альтернативный вариант, которым он не воспользовался. Речь идет о бывшем подопечном Юргена по "Боруссии" Суботиче, с которым они выигрывали Бундеслигу в 2011 и 2012 годах.

28-летний серб, которого на протяжении двух последних сезонов регулярно беспокоят травмы, был доступен для приобретения за 20 миллионов фунтов, однако Клопп не захотел тратиться на Невена.



Метки Боруссия, Ливерпуль, слухи, Суботич

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 843

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 05.10.2017 18:45 # dimon70
    раз не купил-значит ВВД ждемсссс

    (ответить)

  2. alexomck 05.10.2017 18:22 # alexomck
    сднил хуже клавана, жил бы в лазарете.

    (ответить)

  3. fc-zenit 05.10.2017 18:03 # fc-zenit
    Помню года три назад его куда только не сватали.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: