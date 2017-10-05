Дармиан готов вернуться в Серию А

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан заявил, что не желает о переезде на "Олд Траффорд", но готов вернуться в Серию А.

С приходом Жозе Моуриньо итальянец окончательно проиграл конкуренцию Антонио Валенсии на правом фланге защиты. На противоположном краю португалец предпочитает Дармиану Дейли Блинда и Эшли Янга.



Тем не менее, Дармиан не жалеет, что два года назад вообще согласился на переход в "Манчестер Юнайтед". Маттео рассмотрит вариант с возвращением в Серию А, только если оттуда поступят действительно выгодные предложения.



"Я не жалею о решении, которое принял тогда. Если бы мне предложили вернуться в то время, я сделал бы то же самое. Да, каждый футболист хочет чаще выходить на поле и играть, но я упорно работаю и выкладываюсь по полной".



"Не буду отрицать, что я слежу за итальянским футболом, но я не знаю, что произойдет в дальнейшем. Если мне представится возможность вернуться, я приму взвешенное решение", - цитирует Дармиана ESPN.