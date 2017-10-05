Киоун: "Мысленно Озил уже в другом клубе"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен, что плеймейкер Месут Озил уже всеми мыслями в другом клубе.

Нежелание Озила подписывать новый контракт с "канонирами" и внезапные травмы посреди сезона Киоун списывает на то, что Месут больше не связывает себя с "Арсеналом" и всеми мыслями находится в другом клубе.



"Я думаю, что он испытывает терпение Венгера больше любого другого игрока. Я думал, он должен был сыграть в Беларуси на прошлой неделе, но он просто не захотел туда ехать".



"Нам сказали, что он был травмирован, но как в таком случае он отыграл девять минут против "Вест Бромвича" в понедельник? Особенно если он был травмирован?"



"Думаю, мысленно он уже не в "Арсенале", а где-то еще. Возможно, Венгеру стоит продать его в январе и выручить хоть какие-то деньги", - цитирует Киоуна Daily Mail.