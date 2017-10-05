Киоун: "Мысленно Озил уже в другом клубе"
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен, что плеймейкер Месут Озил уже всеми мыслями в другом клубе.
Нежелание Озила подписывать новый контракт с "канонирами" и внезапные травмы посреди сезона Киоун списывает на то, что Месут больше не связывает себя с "Арсеналом" и всеми мыслями находится в другом клубе.
"Я думаю, что он испытывает терпение Венгера больше любого другого игрока. Я думал, он должен был сыграть в Беларуси на прошлой неделе, но он просто не захотел туда ехать".
"Нам сказали, что он был травмирован, но как в таком случае он отыграл девять минут против "Вест Бромвича" в понедельник? Особенно если он был травмирован?"
"Думаю, мысленно он уже не в "Арсенале", а где-то еще. Возможно, Венгеру стоит продать его в январе и выручить хоть какие-то деньги", - цитирует Киоуна Daily Mail.
05.10.2017 16:00
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Последние комментарии:
Какого куя венхер его не продал вместе с санчесом??? очередное гениальное решение!!! идиоты млять!!!
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все равно не понимаю. игрок подписывает контракт, как он может отказаться ехать? в контракте же явно прописаны санкции за несоблюдение условий контракта. если таких нет то что это за бесхребетные люди в клубах сидят. футболеры уже рили много возомнили о себе. делают что хотят и им за это ничего не будет
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это прекрасно, баласт
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затравили, сцуки
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Никто ничего и не заметит
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