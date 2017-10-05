Киоун: "Мысленно Озил уже в другом клубе"

Венгер и Озил Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен, что плеймейкер Месут Озил уже всеми мыслями в другом клубе.

Нежелание Озила подписывать новый контракт с "канонирами" и внезапные травмы посреди сезона Киоун списывает на то, что Месут больше не связывает себя с "Арсеналом" и всеми мыслями находится в другом клубе.

"Я думаю, что он испытывает терпение Венгера больше любого другого игрока. Я думал, он должен был сыграть в Беларуси на прошлой неделе, но он просто не захотел туда ехать".

"Нам сказали, что он был травмирован, но как в таком случае он отыграл девять минут против "Вест Бромвича" в понедельник? Особенно если он был травмирован?"

"Думаю, мысленно он уже не в "Арсенале", а где-то еще. Возможно, Венгеру стоит продать его в январе и выручить хоть какие-то деньги", - цитирует Киоуна Daily Mail.




Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

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Последние комментарии:




  1. parlor3 05.10.2017 17:17 # parlor3
    Какого куя венхер его не продал вместе с санчесом??? очередное гениальное решение!!! идиоты млять!!!

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  2. van-der-slav 05.10.2017 16:59 # van-der-slav
    все равно не понимаю. игрок подписывает контракт, как он может отказаться ехать? в контракте же явно прописаны санкции за несоблюдение условий контракта. если таких нет то что это за бесхребетные люди в клубах сидят. футболеры уже рили много возомнили о себе. делают что хотят и им за это ничего не будет

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  3. awesome-arsenal 05.10.2017 16:54 # awesome-arsenal
    это прекрасно, баласт

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  4. midas 05.10.2017 16:46 # midas
    затравили, сцуки

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  5. mixmaster 05.10.2017 16:12 # mixmaster
    Никто ничего и не заметит

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