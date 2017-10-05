Оскар готов вернуться в "Челси"

Полузащитник китайского "Шанхай СИПГ" Оскар признался, что через два-три года готов вернуться в Премьер-Лигу, желательно – в "Челси".

Прошлой зимой Оскар согласился на роскошное предложение из Китая, а "Челси" выручил за 26-летнего игрока около 60 миллионов фунтов.



В 17 матчах за новый клуб Оскар забил один гол и сделал восемь результативных передач. Ложкой дегтя стала длительная дисквалификация за драку.



По словам Оскара, пока он не помышляет о возвращении в европейский футбол, но через два-три года готов вновь окунуться в Премьер-Лигу. Бразилец надеется, что "Челси" даст ему второй шанс.



"Я очень молод, мне всего 26 – возможно, через два-три года я даже вернусь в Премьер-Лигу. В идеале мне хотелось бы вернуться в "Челси", который открыл для меня двери в европейский футбол", - цитирует Оскара The Sun.