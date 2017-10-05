Оскар готов вернуться в "Челси"
Полузащитник китайского "Шанхай СИПГ" Оскар признался, что через два-три года готов вернуться в Премьер-Лигу, желательно – в "Челси".
Прошлой зимой Оскар согласился на роскошное предложение из Китая, а "Челси" выручил за 26-летнего игрока около 60 миллионов фунтов.
В 17 матчах за новый клуб Оскар забил один гол и сделал восемь результативных передач. Ложкой дегтя стала длительная дисквалификация за драку.
По словам Оскара, пока он не помышляет о возвращении в европейский футбол, но через два-три года готов вновь окунуться в Премьер-Лигу. Бразилец надеется, что "Челси" даст ему второй шанс.
"Я очень молод, мне всего 26 – возможно, через два-три года я даже вернусь в Премьер-Лигу. В идеале мне хотелось бы вернуться в "Челси", который открыл для меня двери в европейский футбол", - цитирует Оскара The Sun.
05.10.2017 15:00
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Ну уж нет. Спихнули по-царски.
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пахаххахха)))))))))))) просто сделал вечер!!! посадить этого парня на оскар!
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Придет свободным, толкнем в спермю за 40. Они любят пенсовский неликвид собрать изи воспитанник изи бизнескар
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Я очень молод, мне всего 26
ахахаха
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once a blue. always a pidar
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Once a blue , always a blue
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хотелось бы вернуться в "Челси", который открыл для меня двери
эти пидоры перед всеми свои двери открывают
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свободным агентом и пихнуть каким нибудь арабам
как вариант, че
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