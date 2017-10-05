Оскар готов вернуться в "Челси"

Оскар Полузащитник китайского "Шанхай СИПГ" Оскар признался, что через два-три года готов вернуться в Премьер-Лигу, желательно – в "Челси".

Прошлой зимой Оскар согласился на роскошное предложение из Китая, а "Челси" выручил за 26-летнего игрока около 60 миллионов фунтов.

В 17 матчах за новый клуб Оскар забил один гол и сделал восемь результативных передач. Ложкой дегтя стала длительная дисквалификация за драку.

По словам Оскара, пока он не помышляет о возвращении в европейский футбол, но через два-три года готов вновь окунуться в Премьер-Лигу. Бразилец надеется, что "Челси" даст ему второй шанс.

"Я очень молод, мне всего 26 – возможно, через два-три года я даже вернусь в Премьер-Лигу. В идеале мне хотелось бы вернуться в "Челси", который открыл для меня двери в европейский футбол", - цитирует Оскара The Sun.




Метки Оскар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2017 15:00

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  1. ganinilyha 05.10.2017 16:55 # ganinilyha
    Ну уж нет. Спихнули по-царски.

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  2. fupler 05.10.2017 16:55 # fupler
    пахаххахха)))))))))))) просто сделал вечер!!! посадить этого парня на оскар!

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  3. meshuggah 05.10.2017 16:34 # meshuggah
    Придет свободным, толкнем в спермю за 40. Они любят пенсовский неликвид собрать изи воспитанник изи бизнескар

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  4. tursa 05.10.2017 16:31 # tursa
    Я очень молод, мне всего 26
    ахахаха

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  5. narcot 05.10.2017 15:59 # narcot
    once a blue. always a pidar

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  6. morata9 05.10.2017 15:39 # morata9
    Once a blue , always a blue

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  7. bigdick 05.10.2017 15:01 # bigdick
    хотелось бы вернуться в "Челси", который открыл для меня двери

    эти пидоры перед всеми свои двери открывают

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  8. chelsea-69 05.10.2017 15:01 # chelsea-69
    свободным агентом и пихнуть каким нибудь арабам
    как вариант, че

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