Хуммельс уверен, что Клопп решит проблемы "Ливерпуля"

Хуммельс и Клопп Защитник "Баварии" Матс Хуммельс не сомневается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп преодолеет кризис, наметившийся в мерсисайдском клубе.

После разгромной победы над "Арсеналом" (4:0) в конце августа "красные" провели семь матчей во всех турнирах, но выиграли только однажды. Черная серия сбила чемпионские амбиции "Ливерпуля": прямо сейчас мерсисайдцы отстают от двух клубов из Манчестера на семь очков.

Тем не менее, Хуммельс, выступавший под руководством Клоппа в "Боруссии", уверен: Юрген справится с осенним кризисом и выведет "Ливерпуль" из пике.

"Я был очень рад, когда "Ливерпуль" хорошо стартовал в этом сезоне, но с тех пор ситуация осложнилась – как для Юргена, так и для клуба".

"Юрген тренировал меня на протяжении семи лет, и я не сомневаюсь, что вместе с командой он выпутается из этого кризиса", - цитирует Хуммельса Sky Sports.




Метки Клопп, Ливерпуль, Хуммельс

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2017 14:00

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  1. selfish 05.10.2017 14:43 # selfish
    на фото два гомосексуалиста

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  2. melwood-lfc 05.10.2017 14:05 # melwood-lfc
    Конечно решит
    Кейта на подходе+ВВД
    вот в следующем сезоне точно всех нагнем!

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