Хуммельс уверен, что Клопп решит проблемы "Ливерпуля"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс не сомневается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп преодолеет кризис, наметившийся в мерсисайдском клубе.

После разгромной победы над "Арсеналом" (4:0) в конце августа "красные" провели семь матчей во всех турнирах, но выиграли только однажды. Черная серия сбила чемпионские амбиции "Ливерпуля": прямо сейчас мерсисайдцы отстают от двух клубов из Манчестера на семь очков.



Тем не менее, Хуммельс, выступавший под руководством Клоппа в "Боруссии", уверен: Юрген справится с осенним кризисом и выведет "Ливерпуль" из пике.



"Я был очень рад, когда "Ливерпуль" хорошо стартовал в этом сезоне, но с тех пор ситуация осложнилась – как для Юргена, так и для клуба".



"Юрген тренировал меня на протяжении семи лет, и я не сомневаюсь, что вместе с командой он выпутается из этого кризиса", - цитирует Хуммельса Sky Sports.