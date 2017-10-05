Хуммельс уверен, что Клопп решит проблемы "Ливерпуля"
Защитник "Баварии" Матс Хуммельс не сомневается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп преодолеет кризис, наметившийся в мерсисайдском клубе.
После разгромной победы над "Арсеналом" (4:0) в конце августа "красные" провели семь матчей во всех турнирах, но выиграли только однажды. Черная серия сбила чемпионские амбиции "Ливерпуля": прямо сейчас мерсисайдцы отстают от двух клубов из Манчестера на семь очков.
Тем не менее, Хуммельс, выступавший под руководством Клоппа в "Боруссии", уверен: Юрген справится с осенним кризисом и выведет "Ливерпуль" из пике.
"Я был очень рад, когда "Ливерпуль" хорошо стартовал в этом сезоне, но с тех пор ситуация осложнилась – как для Юргена, так и для клуба".
"Юрген тренировал меня на протяжении семи лет, и я не сомневаюсь, что вместе с командой он выпутается из этого кризиса", - цитирует Хуммельса Sky Sports.
05.10.2017 14:00
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Конечно решит
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