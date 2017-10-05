Анонс матча Англия — Словения

Победа над Словенией в четверг вечером гарантирует сборной Англии путевку на Чемпионат Мира в России следующим летом.

После восьми туров англичане уверенно возглавляют свою отборочную группу, на пять очков опережая Словакию и на четыре — Словению с Шотландией, причем словаки с шотландцами сегодня играют между собой.



В двух оставшихся матчах — против Словении и Литвы — подопечным Гарета Саутгейта достаточно набрать два очка, чтобы оформить выход в финальную стадию ЧМ-2018.



Естественно, англичане хотят поскорее решить эту задачу, тем более матч против словенцев — последний на "Уэмбли" в этом отборочном цикле.



Первая встреча Англии и Словении в октябре 2016 завершилась упорной ничьей 0:0. Команда Сречко Катанец все еще сохраняет шансы на плей-офф, поэтому легкой прогулки родоначальникам футбола ожидать не стоит.



"Им нужна победа в этом матче. Учитывая их позицию в группе и тот факт, что свой второй матч Словакия проводит против Мальты, в котором логично ожидать от них победы, Словении необходимо обыгрывать нас, что делает их сложным соперником".



"Кроме того, они практически не пропускают, так что нам придется потрудиться, чтобы забить им", — говорил на пресс-конференции Саутгейт.



В пяти последних встречах соперников Англия ни разу не уступила, одержав четыре победы.



Англия потерпела только одно поражение в 18 последних домашних матчах.



Словения проиграла лишь два из 11 последних матчей с учетом всех соревнований, одержав пять побед.



Только Германия и Северная Ирландия (по 2) пропустили голов меньше в этом отборочном цикле, чем Англия (3).



Игроки "Тоттенхэма" приложили руку к семи из девяти последних голов сборной Англии, забивая самостоятельно или ассистируя.



Относительно изначального списка из 26 приглашенных игроков Саутгейт уже лишился Фила Джонса и Фабиана Дельфа, которые вернулись в свои клубы на лечение. На их место из молодежной сборной Англии был вызван Харри Уинкс. Его партнер по "Тоттенхэму" Деле Алли дисквалифицирован. Капитанскую повязку в этом матче примерит Харри Кейн.



Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2018 года. Группа F. 9-й тур

Сборная Англии — сборная Словении

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45