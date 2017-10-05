Харри Кейн. Бомбардир Нации

В истории сборной Англии было немало форвардов, которые в определенный момент своей карьеры становились особенными для "трех львов": Нэт Лофтхауз, сэр Джефф Херст, Гари Линекер, Алан Ширер, Майкл Оуэн. Уэйн Руни, увы, не смог стать новым Бомбардиром Нации хоть и выбился в лучшие бомбардиры сборной, но у Харри Кейна есть все шансы получить этот статус, который зарабатывается важными голами.

Харри Кейн стремится к тому, чтобы выигрывать и забивать всегда, и матчи в сборной он воспринимает с большим вдохновением, хоть они и делают его график суматошным и напряженным. С некоторых пор Харри научился небольшим хитростям в подготовке к матчам и восстановлении после них, которые помогают ему проводить сезон на стабильно высоком уровне и сохранять силы для сборной Англии. Эта проблема возникла у него после Евро-2016, когда Харри почувствовал, что на летний футбол его не хватает.



Удивительно, но Кейн, которого можно считать моделью профессионала, открыл для себя новые горизонты после того, как понял, что может найти дополнительные силы не на тренировках или в спортзале, а на кухне. "После Евро-2016 у меня в голове что-то щелкнуло — моя футбольная карьера проходит так стремительно, потому стоит брать в расчет каждый день, каждую мелочь", — сказал Кейн.



"Но вы не можете тренироваться так сильно, как хотелось бы, когда у вас много игр, потому необходимо искать небольшие выигрыши в другом месте. За последний год или около того я нашел возможность улучшить свое физическое состояния на кухне. Мне порекомендовали шеф-повара, и когда я поговорил с ним, это немного шокировало меня. Когда он объяснил, как именно работает мой организм и как он может помочь мне стать более здоровым и сильным… Он открыл мне глаза! Я всегда хорошо, но он объяснил, что вопрос не только в здоровом питании. Просто есть правильную пищу — это хорошо, но важно также делать это в правильное время".



"Вы можете питаться здоровой пищей всю неделю, а затем запастись углеводами перед игрой, но ваше тело может не справиться с этим и впасть в какое-то шоковое состояние. Таким образом, очень важно правильно распределять тренировочные нагрузки и управлять количеством пищевых элементов, которые вы получаете. С 1 января этого года я начал работать по новому плану, вдобавок у нас появился ребенок, и мы знали, что это будет отнимать время. Потому благодаря повару с понедельника по субботу у меня нет проблем питанием, и я могу следить за своей программой".



"Я хочу максимизировать свой потенциал, и похоже, это работает. Когда вы играете в субботу, среду, опять в субботу — просто нет времени для тренировок, поэтому речь идет о том, чтобы получать энергию и сохранять ее, восстанавливать, при помощи других способов: ледяных ванн, растяжек, питания, — эти мелочи помогают сохранять свежесть на максимально возможный срок. Они помогали мне восстанавливаться после травм". Кейн перенес две травмы связок голеностопа в прошлом сезоне, но во второй раз, когда ему спрогнозировали восемь недель без футбола, он вернулся через четыре благодаря советам диетолога.



Перед игрой со Словенией с игроками сборной пообщался легендарный форвард, а сейчас самый нелюбимый игроками "трех львов" критик — Алан Ширер. Он рассказал об истории сборной Англии, всей своей карьере, обо всех переживаниях — взлетах и падениях, сериях пенальти, Евро-96. Для Кейна это было особенно важно, так как именно в нем сейчас видят нового Бомбардира Нации, коим в свое время был Ширер.



С того момента, как Тим Шервуд поверил в Харри Кейна в сезоне 2013/14 и начал ставить его в основу в концовке чемпионата, прошло уже три сезона, в каждом их которых Харри забивал больше 20 голов в Премьер-Лиге и постоянно шел на повышение показателей результативности. В прошлом сезоне ему не хватило одного гола до 30 мячей, но в этот раз он идет по графику, который может стать рекордным для Харри, хоть он и традиционно не забивал в августе, компенсировав все сентябрем.



А ведь изначально Харри был не просто игроком "Арсенала", но и опорным полузащитником. Слово его юношескому тренеру Алексу Инглеторпу: "Когда он впервые появился в команде U-18 в возрасте 15 лет, он выделялся тем, что выглядел несколько странно. Он двигался немного неловко, был немного неуклюжим. Но присмотревшись, мы заметили, что у него много талантов и отличная техника. Я думаю, он удивил людей тем, насколько хорош. Тактически он был очень гибким. Она часто играл в полузащите. Я помню, как он играл на позиции опорного полузащитника".



В то время подросток Кейн боролся за то, чтобы остаться в академии "Тоттенхэма" — во многом потому, что он всегда был младше своих товарищей, так как родился в июле и физически был не так развит, как они, и не был таким быстрым. Тем не менее, он получил уважение от тренеров благодаря своей технике и стремлению к самосовершенствованию.



Рискнул сделать ставку на Кейна Тим Шервуд, но раскрылся он при Маурисио Почеттино, который заметил в нем прирожденный талант забивать голы. Вот что говорил о Кейне в то время Алан Ширер: "Кажется, у него есть прирожденная способность забивать голы. Он также молод, свеж, и его отношение к работе — исключительно профессиональное. То, что мне нравится в нем также — он готов бежать за защитниками, прессинговать их, это важно в современном футболе. Похоже, у этого парня очень хорошее будущее".



Бывший менеджер "Тоттенхэма" Дэвид Плит охарактеризовал молодого Кейна как "старомодного центрфорварда", а Клайв Аллен, который тренировал его в академии "Тоттенхэма", сказал, что "у него есть то качество, которое вы, к сожалению, встретите не у всех современных молодых футболистов — страсть к игре. Он любит футбол, любит играть и любит забивать голы". Лес Фердинанд же сравнил Кейна с Тедди Шерингемом и Аланом Ширером, но чаще всего говорят о схожести Харри с Юргеном Клинсманном, который стал заметной фигурой в истории "шпор" времен Премьер-Лиги.



Как вы понимаете, Кейн никогда не выделялся талантом на фоне своих одногодок в командах разных возрастных групп, но в то же время он настолько кропотливо работал над своими слабыми качествами, что сейчас их в его игре попросту нет. К примеру, Данни Мерфи как-то, в гостях у Гари Линекера в Match of the Day так и сказал: "Я изо всех сил пытаюсь найти слабые места в игре этого парня, но их попросту нет".



Действительно, Кейн умеет пробивать по воротам точно и сильно, головой и ногами — с близкого расстояния, средней и дальней дистанции. У него многое зависит от куража, но когда Харри ловит его, он способен забить и с острого угла из-за пределов штрафной, как случилось в матче с "Эвертоном". Опекать такого форварда невероятно сложно, так как он опасен в любой точке поля на чужой половине, да и к тому же — хорош в контроле мяча. В последнем матче с "Хаддерсфилдом" партнеры Кейна не особо заморачивались, просто отдавая ему мяч, а там уж Харри находил возможность для удара и забивал.



Кроме того, у Кейна развита телепатическая связь с Деле Алли, который львиную долю своих голевых передач отдает именно на Кейна, а вдобавок часто получает от него ответные подарки. Отличное взаимопонимание этой парочки актуально и в сборной Англии, где многого ждут от сотрудничества игроков "Тоттенхэма" — ведь в основе также появляются Эрик Дайер, Уолкер с Роузом, Триппьер, а на подходе Харри Уинкс.



Сейчас Харри Кейн находится на пике своей формы, но ему не хватает больших побед и трофеев. Потому не исключен вариант, что рано или поздно он все же покинет "Тоттенхэм", хоть на словах и выражает готовность играть тут до конца карьеры — если клуб обзаведется статусом гранда. Есть большая вероятность того, что "шпоры" продадут Кейна в "Реал", с которым у них налажены партнерские отношения, так как это для них идеальный вариант, если уж вообще продавать Харри — усиливать конкурентов таким нападающим уж точно не хочется. И в этой связи будет очень интересно посмотреть на игру Харри на "Сантьяго Бернабеу" уже в октябре.



Что же касается сборной Англии, то капитанская повязка, которую Кейн получил от Гарета Саутгейта на матч против Словении, обязывает его становиться тем самым Бомбардиром Нации, которым когда-то был Алан Ширер. И дело тут не только в голах — в конце концов, Уэйн Руни наклепал их немало, но этого статуса так и не получил. Лидер подобного уровня должен блистать на больших турнирах, как Ширер в 1996 и Оуэн в 1998, не говоря уже про сэра Джеффри Херста в 1966 году. О его славе и достижениях в сборной приходится только мечтать, но Харри Кейн привык свои мечты воплощать в реальность постоянной тягой к тому, чтобы стать идеальным форвардом.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru