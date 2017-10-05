Моуре рекомендуют перейти в "Арсенал"

Бывший защитник "Челси" Алекс посоветовал своему соотечественнику Лукасу Моуре задуматься над переходом из ПСЖ в "Арсенал".

После переезда в Париж Юлиана Дракслера, Килиана Мбаппе и Неймара бразилец лишился игровой практики, из-за чего довольствуется только редкими появлениями со скамейки запасных.



В общей сложности Моура отыграл 37 минут в рамках Лиги 1 в этом сезоне. Сложившаяся ситуация не устраивает 25-летнего игрока, поэтому Алекс предлагает соотечественнику перейти в "Арсенал".



"Я был бы рад увидеть его в "Арсенале". Они играют в техничный футбол, и Лукас идеально подходит под этот стиль".



"Я знаю, что они контактировали какое-то время назад. Уверен, зимой ему стоит задуматься о трансфере", - приводит слова Алекса издание L'Equipe.