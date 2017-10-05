Моуре рекомендуют перейти в "Арсенал"

Лукас Моура Бывший защитник "Челси" Алекс посоветовал своему соотечественнику Лукасу Моуре задуматься над переходом из ПСЖ в "Арсенал".

После переезда в Париж Юлиана Дракслера, Килиана Мбаппе и Неймара бразилец лишился игровой практики, из-за чего довольствуется только редкими появлениями со скамейки запасных.

В общей сложности Моура отыграл 37 минут в рамках Лиги 1 в этом сезоне. Сложившаяся ситуация не устраивает 25-летнего игрока, поэтому Алекс предлагает соотечественнику перейти в "Арсенал".

"Я был бы рад увидеть его в "Арсенале". Они играют в техничный футбол, и Лукас идеально подходит под этот стиль".

"Я знаю, что они контактировали какое-то время назад. Уверен, зимой ему стоит задуматься о трансфере", - приводит слова Алекса издание L'Equipe.




Метки Арсенал, Моура, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 05.10.2017 12:05 # dimon70
    хто ито?

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  2. easports 05.10.2017 11:38 # easports
    это же второй Окс. Не нужен.

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  3. lpool14 05.10.2017 11:28 # lpool14
    Они играют в техничный футбол - это утверждение уже устарело, не актуально

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  4. fc-zenit 05.10.2017 11:17 # fc-zenit
    значит спалили что он пидopюга.

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  5. civilsin 05.10.2017 11:16 # civilsin
    Быстрее Уолкотта, быстрее Беллерина

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  6. xiaomi 05.10.2017 11:09 # xiaomi
    Вместо Озила норм.
    Санчез-Лаказет-Лукас

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