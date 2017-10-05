Моуре рекомендуют перейти в "Арсенал"
Бывший защитник "Челси" Алекс посоветовал своему соотечественнику Лукасу Моуре задуматься над переходом из ПСЖ в "Арсенал".
После переезда в Париж Юлиана Дракслера, Килиана Мбаппе и Неймара бразилец лишился игровой практики, из-за чего довольствуется только редкими появлениями со скамейки запасных.
В общей сложности Моура отыграл 37 минут в рамках Лиги 1 в этом сезоне. Сложившаяся ситуация не устраивает 25-летнего игрока, поэтому Алекс предлагает соотечественнику перейти в "Арсенал".
"Я был бы рад увидеть его в "Арсенале". Они играют в техничный футбол, и Лукас идеально подходит под этот стиль".
"Я знаю, что они контактировали какое-то время назад. Уверен, зимой ему стоит задуматься о трансфере", - приводит слова Алекса издание L'Equipe.
05.10.2017 11:00
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Последние комментарии:
хто ито?
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это же второй Окс. Не нужен.
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Они играют в техничный футбол - это утверждение уже устарело, не актуально
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значит спалили что он пидopюга.
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Быстрее Уолкотта, быстрее Беллерина
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Вместо Озила норм.
Санчез-Лаказет-Лукас
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