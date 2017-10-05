Рабьо хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Адриен Рабьо Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо заявил о своем желании поиграть в Премьер-Лиге, назвав "Ливерпуль" в качестве возможного направления.

Талантливого игрока сборной Франции уже много лет связывают с переездом в Англию. Давний интерес к 22-летнему Рабьо имеет его соотечественник Арсен Венгер, возглавляющий "Арсенал".

И хотя в этом сезоне дела Адриена идут прекрасно — он принял участие в каждом матче ПСЖ — в будущем Рабьо хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге.

"Я бы хотел получить опыт где-нибудь еще, за пределами Лиги 1. Есть очень много хороших чемпионатов, которые выглядят привлекательно".

"Я был бы счастлив поиграть в Премьер-Лиге. Я не говорю про какой-то конкретный клуб, хотя в детстве мне очень нравился "Ливерпуль", — цитирует Рабьо Daily Mirror.



Метки Премьер-Лига, ПСЖ, Рабьо

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1353

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Последние комментарии:




  1. dimon70 05.10.2017 12:08 # dimon70
    нормально парнишка намекнул Юргену.с таким положением дел в команде,как сейчас,к нам только фанатики клуба захотят перейти.

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  2. selfish 05.10.2017 12:03 # selfish
    В МЮ этого топаря!

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  3. silva77 05.10.2017 12:01 # silva77
    Воспитанник Сити

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  4. fc-oil 05.10.2017 11:03 # fc-oil
    Ясное дело, в Лиге 1 ловить нечего.

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  5. largo-winch 05.10.2017 10:54 # largo-winch
    Мечтай дальше. Такие днища никому не нужны. Тим болие Клопу

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  6. rollik707 05.10.2017 10:43 # rollik707
    Сгниет в АПЛ. Лучше в Ювентус на данный момент, перспективнее многих клубов АПЛ и тем более Ливерпуля.

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  7. suarezov 05.10.2017 10:43 # suarezov
    замена Коуту

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  8. monsieurgood 05.10.2017 10:17 # monsieurgood
    В детстве. Теперь только в "Челси"

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  9. webb 05.10.2017 10:09 # webb
    В ЛФК симпатюлю.

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  10. osprey 05.10.2017 10:05 # osprey
    Вот и топовый опорник подъехал

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  11. vertigo-92 05.10.2017 10:03 # vertigo-92
    Сразу видно, посан шарящий, мусор типа щолсе или скамчестера даже не рассмативает

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