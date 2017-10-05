Рабьо хочет попробовать себя в Премьер-Лиге
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо заявил о своем желании поиграть в Премьер-Лиге, назвав "Ливерпуль" в качестве возможного направления.
Талантливого игрока сборной Франции уже много лет связывают с переездом в Англию. Давний интерес к 22-летнему Рабьо имеет его соотечественник Арсен Венгер, возглавляющий "Арсенал".
И хотя в этом сезоне дела Адриена идут прекрасно — он принял участие в каждом матче ПСЖ — в будущем Рабьо хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге.
"Я бы хотел получить опыт где-нибудь еще, за пределами Лиги 1. Есть очень много хороших чемпионатов, которые выглядят привлекательно".
"Я был бы счастлив поиграть в Премьер-Лиге. Я не говорю про какой-то конкретный клуб, хотя в детстве мне очень нравился "Ливерпуль", — цитирует Рабьо Daily Mirror.
05.10.2017 10:00
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нормально парнишка намекнул Юргену.с таким положением дел в команде,как сейчас,к нам только фанатики клуба захотят перейти.
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В МЮ этого топаря!
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Воспитанник Сити
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Ясное дело, в Лиге 1 ловить нечего.
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Мечтай дальше. Такие днища никому не нужны. Тим болие Клопу
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Сгниет в АПЛ. Лучше в Ювентус на данный момент, перспективнее многих клубов АПЛ и тем более Ливерпуля.
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замена Коуту
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В детстве. Теперь только в "Челси"
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В ЛФК симпатюлю.
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Вот и топовый опорник подъехал
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Сразу видно, посан шарящий, мусор типа щолсе или скамчестера даже не рассмативает
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