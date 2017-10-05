Рабьо хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо заявил о своем желании поиграть в Премьер-Лиге, назвав "Ливерпуль" в качестве возможного направления.

Талантливого игрока сборной Франции уже много лет связывают с переездом в Англию. Давний интерес к 22-летнему Рабьо имеет его соотечественник Арсен Венгер, возглавляющий "Арсенал".



И хотя в этом сезоне дела Адриена идут прекрасно — он принял участие в каждом матче ПСЖ — в будущем Рабьо хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге.



"Я бы хотел получить опыт где-нибудь еще, за пределами Лиги 1. Есть очень много хороших чемпионатов, которые выглядят привлекательно".



"Я был бы счастлив поиграть в Премьер-Лиге. Я не говорю про какой-то конкретный клуб, хотя в детстве мне очень нравился "Ливерпуль", — цитирует Рабьо Daily Mirror.