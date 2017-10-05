Окслейд-Чемберлен выйдет в старте англичан на матч против Словении

Алекс Окслейд-Чемберлен Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразит поддержку вингеру "Ливерпуля" Алексу Окслейд-Чемберлену, выпустив того в стартовом составе на матч против сборной Словении в четверг вечером.

Решившись покинуть "Арсенал" в заключительный день летнего трансферного окна, пока Окслейд-Чемберлен не нашел своего места в новой команде и вынужден довольствоваться появлениями на замену.

Однако Алекс остается важным игроком для сборной Англии, и Саутгейт собирается это подтвердить, выпустив Окслейд-Чемберлена с первых минут на предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018 года.

Как сообщает The Telegraph, Окслейд-Чемберлен займет место на правом краю атаки, близ Харри Кейна. С другой стороны от бомбардира "Тоттенхэма" расположится Маркус Рэшфорд. На позицию 10-го номера в отсутствие дисквалифицированного Деле Алли выйдет Данни Уэлбек.



Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2017 09:00

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  1. heyoung 05.10.2017 09:06 # heyoung
    был канониром - в сборной на скамейке сидел

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  2. kily 05.10.2017 09:04 # kily
    Уелбек же травмирован

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