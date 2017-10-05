Окслейд-Чемберлен выйдет в старте англичан на матч против Словении

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразит поддержку вингеру "Ливерпуля" Алексу Окслейд-Чемберлену, выпустив того в стартовом составе на матч против сборной Словении в четверг вечером.

Решившись покинуть "Арсенал" в заключительный день летнего трансферного окна, пока Окслейд-Чемберлен не нашел своего места в новой команде и вынужден довольствоваться появлениями на замену.



Однако Алекс остается важным игроком для сборной Англии, и Саутгейт собирается это подтвердить, выпустив Окслейд-Чемберлена с первых минут на предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018 года.



Как сообщает The Telegraph, Окслейд-Чемберлен займет место на правом краю атаки, близ Харри Кейна. С другой стороны от бомбардира "Тоттенхэма" расположится Маркус Рэшфорд. На позицию 10-го номера в отсутствие дисквалифицированного Деле Алли выйдет Данни Уэлбек.