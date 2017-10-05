"Тоттенхэм" и "Челси" поспорят за Баркли в январе

"Тоттенхэм" планирует составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в зимнее трансферное окно.

В заключительный день летнего трансферного окна ходили слухи о том, что Баркли в последний момент отказал "Челси". Поговаривали, что Росс передумал чуть ли не во время медицинского обследования.



Позже 23-летний игрок сборной Англии был вынужден неоднократно опровергать эту информацию. Баркли дал понять, что не собирался менять клуб летом из-за травмы задней поверхности бедра, которая вывела его из строя на несколько месяцев.



Вместе с тем контракт Росса с "ирисками" по-прежнему истекает в конце сезона. К январю Баркли должен полностью восстановиться, а это означает, что вопрос о смене клуба будет вновь актуален.



Как стало известно The Telegraph, двумя главными претендентами на воспитанника "Эвертона" остаются "Челси" и "Тоттенхэм". Выбирая себе новый клуб, Баркли будет держать в уме приближающийся Чемпионат Мира 2018 года в России.



По информации издания, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино уже поделился с Россом своими мыслями о том, где Баркли смог бы играть в его команде.



Сообщается, что Почеттино видит Баркли не на позиции 10-го номера, где действует Деле Алли, а в центре полузащиты. Росс смог бы подменить Муссу Дембеле, который до сих пор не вернулся в форму после операции на стопе минувшим летом.